CHEMNITZ (GERMANIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez conquista la pole position al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati firma il giro veloce in 1’19″041 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). Completano la prima fila altre due Ducati, quella del team Gresini del fratello Alex Marquez, più lento di appena 61 millesimi, mentre scatterà dalla terza casella in griglia Fabio Di Giannantonio (VR46), staccato di 0″147. In quarta posizione c’è l’Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez, che precede il compagno di squadra Ai Ogura e la Yamaha di Fabio Quartararo. Settimo Franco Morbidelli (VR46).

FRATTURA DELLA CLAVICOLA, BEZZECCHI TORNA IN ITALIA

La sfortuna perseguita Marco Bezzecchi. Dopo essere finito malamente sulla ghiaia due settimane fa ad Assen, il riminese dell’Aprilia è caduto anche nelle qualifiche del Sachensering ed è stato sottoposto ad accertamenti presso il centro medico del circuito sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, Angel Charte: frattura completa e scomposta della clavicola sinistra, questa la diagnosi. La Aprilia fa sapere che Bezzecchi dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, operazione che sarà eseguita in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Il pilota dovrebbe dunque tornare in patria già nella giornata di oggi “mentre tra domani e dopodomani sarà sottoposto all’intervento – fa sapere a Sky Sport Franco Perona, Chief Medical Officer di Aprilia – Era molto fiducioso in questi giorni, speriamo che tutto si risolva per il meglio”.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT E GARA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’19″041 alla velocità media di 167,1 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’19″102

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’19″188

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’19″192

5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’19″348

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 1’19″383

3^ fila

7. Franco Morbidelli* (Ita) Ducati 1’19″532*

8. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’19″613

9. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1’19″728

4^ fila

10. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’19″740

11. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’19″753

12. Jack Miller (Aus) Yamaha 1’19″781

*tre posizioni di penalità in gara lunga, parte 10°

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).