Ordine dei medici di Palermo, Adelfio Elio Cardinale è il nuovo presidente del comitato tecnico-scientifico

PALERMO (ITALPRESS) – Il consiglio direttivo dell’ordine dei medici di Palermo, presieduto da Toti Amato, ha nominato il professore Adelfio Elio Cardinale presidente del comitato tecnico-scientifico dell’Omceo. Palermitano, medico e professore emerito di Scienze delle immagini, Cardinale ha ricoperto ruoli di primo piano nelle istituzioni sanitarie e accademiche del Paese. È stato sottosegretario di Stato alla Salute tra il 2011 e il 2013, prorettore e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Palermo, vicepresidente sia del Consiglio superiore di sanità che dell’Istituto superiore di sanità. Oggi, presiede la Società italiana di storia della medicina e, in passato, è stato alla guida del Cerisdi, il Centro regionale di ricerche e studi direzionali.

“Il professore è un punto di riferimento per la comunità medica, con un bagaglio di competenze che rappresentano un valore aggiunto per il nostro Ordine – ha detto il presidente Amato. È un modo per valorizzare la memoria professionale e mettere a disposizione dei giovani medici esperienze e strumenti utili a interpretare il presente”. “Ringrazio il Consiglio direttivo per questa nomina, che interpreto come un riconoscimento al lavoro di una vita e come un invito a continuare a contribuire al dibattito scientifico, alla valorizzazione del sapere medico e alla crescita della salute a Palermo e in Sicilia, in un momento storico che richiede coerenza e visione” ha commentato Cardinale.

