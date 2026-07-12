SALERNO (ITALPRESS) – Opportunità di volontariato per i giovani ai Giochi Universitari Europei di Salerno 2026. Pubblicato un bando sul Portale europeo per i giovani per un progetto del Corpo europeo di solidarietà nell’ambito dell’evento sportivo internazionale, coordinato dall’Eusa Institute in collaborazione con i partner locali.

L’iniziativa si svolge al campus dell’Università di Salerno, a Fisciano, dal 12 luglio all’1 agosto, e punta a coinvolgere giovani interessati all’organizzazione di eventi sportivi. Il programma offre ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza formativa, acquisire competenze operative e contribuire allo svolgimento della manifestazione.

I volontari saranno impegnati in diverse aree, tra cui accreditamento, cerimonie, ospitalità, info point, risultati, media e comunicazione, servizi medici, assistenza agli spettatori, supporto alle discipline sportive, trasporti e gestione dei volontari.

Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 30 anni, motivati e con conoscenza dell’inglese e/o dell’italiano. Ammessi residenti in Italia, Slovenia, Croazia e Polonia. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 13 luglio alle 23.59.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).