Infanzia e adolescenza: firmato l’accordo quadro tra CNOP e Save the Children per il benessere psicologico dei minori

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) e Save the Children, hanno sottoscritto un accordo quadro triennale per la promozione del benessere psicologico e la tutela dei diritti di bambini, adolescenti e famiglie, con particolare attenzione ai nuclei in condizione di vulnerabilità e alle donne in gravidanza e nel periodo perinatale. L’intesa mette a sistema le competenze scientifiche e professionali della comunità degli psicologi italiani e l’esperienza sul campo dell’Organizzazione impegnata nella difesa dei diritti dell’infanzia.

Tra gli ambiti di collaborazione: la prevenzione precoce a partire dai primi mille giorni di vita, il sostegno alla genitorialità e alla perinatalità, il contrasto alla povertà educativa, alla violenza e alla trascuratezza, la formazione di psicologi, educatori e insegnanti, la ricerca e la produzione di linee guida condivise per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie da parte dei più giovani.

“La salute psicologica dei bambini e delle bambine si costruisce a partire dai primi mille giorni di vita, dentro le relazioni, le famiglie, la scuola, le comunità. Con Save the Children uniamo l’appropriatezza scientifica della psicologia alla presenza concreta nei territori dove il disagio nasce e cresce, spesso in silenzio. È un’alleanza che parla alle istituzioni: investire nella prevenzione e nel sostegno psicologico ai minori non è un costo, è la più lungimirante delle politiche pubbliche. Nessun bambino, nessuna famiglia devono restare soli davanti al disagio”, afferma Maria Antonietta Gulino, presidente del CNOP.

“L’accordo siglato rappresenta un passo importante per consolidare la collaborazione con il CNOP, un partner autorevole con cui condividiamo l’impegno a promuovere il benessere psicologico e psicosociale di bambine, bambini e adolescenti. Siamo convinti che, grazie alle competenze e alle esperienze delle nostre realtà, potremo sviluppare sinergie concrete e contribuire a diffondere la cultura del benessere psicologico e psicosociale legato ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella società e a livello istituzionale”, commenta Giorgia D’Errico, Direttrice delle Relazioni Istituzionali di Save the Children.

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