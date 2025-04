UDINE (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Udine, gli Agenti della Squadra Mobile di Udine, della Sezione di P.G. della locale Questura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali e reali, emessa dal GIP presso il locale Tribunale, nei confronti di sette indagati gravemente indiziati dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati contro il patrimonio e riciclaggio.

Sei persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere e una colpita dal divieto di dimora nella regione Friuli Venezia Giulia. Trenta sono i decreti di perquisizione per ricercare e sequestrare ogni utile elemento relativo ai reati di riciclaggio di ingenti derivanti dalle attività illecite compiute, per le quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quattro immobili (di cui 3 a Udine e 1 a Latisana) per evitare la reiterazione dei reati e uno quale profitto del riciclaggio.

L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa avviata nell’ottobre 2023 e supportata da complesse investigazioni tecniche della Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ha permesso di ricostruire, in via gravemente indiziaria, il vincolo associativo nei confronti di complessivi 20 indagati attivi nella provincia udinese, dediti alla commissione di un numero rilevante di truffe aggravate (annunci pubblicati su piattaforme di vendita on line e altri canali, in sintesi: fittizi venditori di merci ad alto valore, quali orologi di pregio ed autovetture di lusso), inducendo in errore i conclusori “affari” in contatto con i rei per rendersi irreperibili con il denaro consegnato dagli ignari acquirenti e senza consegnare alcuna merce. A tale fittizie attività commerciali, venivano affiancati anche furti e rapine. Secondo l’ipotesi accusatoria, il denaro così illecitamente ottenuto veniva successivamente riciclato con l’acquisto e la rivendita di autovetture di pregio ovvero con l’acquisto di immobili.

Per giustificare la provenienza del denaro e l’alto tenore di vita, gli indagati strumentalizzavano unitamente anche una fitta individuale e una società, operanti nel settore dello smaltimento di materiali ferrosi e agli stessi riconducibili, che sovrastimavano i costi di cessione di tali beni ad altre realtà economiche della provincia di Udine che, a loro volta, anche consapevoli, con sovrafatturazioni ad una cooperativa e ad un consorzio della provincia di Torino. Attraverso questo meccanismo riuscivano a giustificare flussi finanziari molto superiori ai reali sottostanti scambi commerciali.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).