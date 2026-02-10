Operazione antidroga sull’Isola d’Elba, 4 arresti e 8 indagati

LIVORNO (ITALPRESS) – È di quattro persone arrestate, otto indagate, il sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina, minori quantità di hashish e marjuana, e di 4 mila euro in contanti il bilancio dell’attività “El Diablo” condotta dai carabinieri della compagnia di Portoferraio che ha consentito di smantellare una rete di fornitori di stupefacenti attivi nell’Isole ed in particolare nei territori ricadenti sotto i comuni di Rio e Portoferraio.

La vasta operazione è stata coordinata e disposta dalla Procura della Repubblica di Livorno a seguito di serrate indagini avviate da maggio 2025 dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio e che avevano già consentito di arrestare uno straniero ed un elbano nonché sequestrare una partita di cocaina. Con le perquisizioni effettuate “è stato interrotto il flusso della rete di spaccio radicata sul territorio elbano e dedita alla distribuzione di cocaina sull’Isola”. Le indagini si sono articolate attraverso strumenti investigativi di tipo tecnico messi a sistema con un’azione informativa costante ed intensa insieme a numerosi di servizi esterni di controllo e pedinamento sul terreno e che hanno consentito di individuare ulteriori soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività di traffico e spaccio di stupefacenti.

– foto ufficio stampa Carabinieri Livorno –

(ITALPRESS).