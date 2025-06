Online il nuovo sito dedicato al clima di Roma, Gualtieri “Temi ambientali fondamentali per il nostro tempo”

ROMA (ITALPRESS) – Come è cambiato il clima a Roma, cosa sta facendo l’amministrazione di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e cosa può fare ogni cittadino e cittadina singolarmente per ridurre inquinamento ed emissioni. Per approfondire questi temi nasce romaperilclima.it, il nuovo sito della Capitale presentato in Campidoglio e articolato in due grandi sezioni – clima ed energia – con uno sportello da contattare online per capire come ridurre il proprio impatto sull’ambiente e la propria spesa energetica.

La prima sezione dedicata al cambiamento climatico a Roma racconta con dati, grafici e mappe quali sono gli impatti del riscaldamento globale sulla città, dove sono le isole di calore, qual è l’andamento delle emissioni di CO2. Qui si possono trovare anche i piani e le strategie di Roma Capitale per l’adattamento e la mitigazione. Una specifica parte del sito è dedicata ai progetti per il clima che la città sta realizzando per rafforzare il verde e la biodiversità, promuovere la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, e a quelli europei che stanno consentendo di portare avanti ricerche e sperimentazioni.

La seconda sezione è dedicata all’energia e offre informazioni per conoscere i propri consumi e leggere nel dettaglio le proprie bollette, per accedere ai bonus sociali e agli incentivi per la riqualificazione energetica delle case e per installare impianti solari fotovoltaici. Inoltre, chi intende promuovere o partecipare ad una comunità energetica rinnovabile può consultare le informazioni sull’iter, i contatti delle CER già esistenti a Roma, gli incentivi in vigore e il Regolamento approvato da Roma Capitale.

Il sito ospita uno “Sportello energia” al quale ogni cittadina e cittadino può inviare online una richiesta di consulenza su come ridurre le bollette, rendere più efficiente l’uso degli elettrodomestici, realizzare interventi che consentano di autoprodurre l’energia attraverso pannelli solari. E ancora su come eliminare l’utilizzo di fonti fossili attraverso l’installazione di pompe di calore o come partecipare a una comunità energetica. A rispondere saranno esperti qualificati.

“Con Romaperilclima.it la nostra città si dota di uno strumento utile per informare e coinvolgere i cittadini nella lotta ai cambiamenti climatici. Il sito offre una visione d’insieme delle azioni che Roma sta intraprendendo per ridurre le emissioni e promuovere la sostenibilità e fornisce ai cittadini strumenti che possono servire a ridurre la spesa energetica aiutando le famiglie a far quadrare il bilancio domestico. Allo stesso tempo, è un modo per contribuire a migliorare la conoscenza dei cittadini sui temi ambientali, fondamentali per affrontare consapevolmente le sfide del nostro tempo. I cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo convivere, conoscere i fenomeni che li contraddistinguono e sapere come comportarsi è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile”, afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Ridurre i consumi e le emissioni, migliorare l’efficienza energetica, promuovere le fonti rinnovabili: queste sono le sfide per una vera democrazia energetica. Obiettivi che si affiancano a tanti tasselli per rendere la città più sostenibile, come i macro-interventi di forestazione urbana e la rinaturalizzazione delle aree degradate, la mobilità sostenibile, la riduzione dei rifiuti e l’economia circolare. Tutte queste azioni è importante comunicarle e condividerle. Lo facciamo con un nuovo portale che vuole coinvolgere e raccontare al meglio quanto Roma sta facendo per prendersi cura del proprio clima, offrendo un utile strumento di servizio e, al tempo stesso, uno spazio per approfondire, informarsi e trovare spunti di riflessione sull’adattamento climatico. È fondamentale coinvolgere la cittadinanza affinché ogni persona sia chiave attiva di una transizione ecologica che parte dal cambiamento culturale e di stile di vita. Perché siano efficaci le azioni messe in campo dalle città, è necessario il contributo di tutte e tutti. Roma si trasforma anche attraverso un dialogo più intenso e capillare con i cittadini”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Obiettivo di romaperilclima.it è “fornire a tutti i cittadini la possibilità di approfondire temi di grande attualità e interesse, trovando anche risposte concrete per le proprie esigenze, e rafforzare i rapporti con il mondo della ricerca e le università, mettendo a disposizione analisi e studi, sistemi di monitoraggio che troveranno spazio sul sito”. Il 25 giugno verrà presentato il primo rapporto di Monitoraggio climatico della città, realizzato da CMCC (il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici) con un sistema di indicatori e di analisi, che verrà periodicamente aggiornato.

A settembre sarà presentata la prima piattaforma dei dati ambientali di Roma Capitale, realizzata grazie alle risorse del Progetto europeo “Let’sGov”, dove sarà possibile consultare i dati che riguardano i consumi energetici della città, suddivisi per ambiti e serie storiche, l’inventario delle emissioni dei gas serra fino ai dati su trasporti, ambiente, rifiuti aiutando così a comprendere i cambiamenti in corso e a verificare l’efficacia delle politiche. Il sito è in italiano e in inglese, perché sul clima Roma è impegnata in un lavoro condiviso con le città europee all’interno della Mission della Commissione europea “100 climate-neutral and smart cities by 2030”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).