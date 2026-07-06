Fontana “Indispensabile che la cultura della sostenibilità si affermi quale autentico patrimonio valoriale”

ROMA (ITALPRESS) – “La necessità di garantire un utilizzo sempre più efficiente delle risorse e di sviluppare modelli di produzione sostenibili rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo. Il Parlamento sta dimostrando un’elevata sensibilità al riguardo, come testimonia, nel corso dell’attuale legislatura, l’approvazione di disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e la promozione dell’economia circolare. Una regolamentazione ricca e strutturata, tuttavia, non è sufficiente. È indispensabile che la cultura della sostenibilità si affermi quale autentico patrimonio valoriale. In questa direzione, è dovere anzitutto delle Istituzioni svolgere una capillare opera di educazione e di sensibilizzazione sull’importanza di adottare stili di consumo maggiormente consapevoli e razionali”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione dell’evento a Palazzo del Seminario “Ambiente, energia ed economia circolare: trasformare gli scarti in Risorsa” promosso dall’associazione Avvocatura in Missione su iniziativa di Andrea de Bertoldi.

“Allo stesso modo, è essenziale – sottolinea Fontana – ricercare un punto di equilibrio tra la sostenibilità e l’esigenza di preservare la competitività del nostro sistema industriale. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che richiede visione di lungo periodo, un accorto bilanciamento tra interessi di varia natura e una solida collaborazione tra pubblico e privato. Uno scambio sinergico tra politica, associazioni di categoria, imprese ed esperti può risultare determinante per individuare nuovi percorsi di sviluppo e realizzare progetti strategici. In un simile scenario, giornate come questa offrono l’occasione per esaminare in un clima di proficuo dialogo le opportunità e le sfide che gli attori coinvolti sono chiamati ad affrontare”.

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