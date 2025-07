Omologato l’accordo di ristrutturazione per società con 20 dipendenti

PALERMO (ITALPRESS) – Con la sentenza del 29 luglio 2025 il Tribunale di Palermo (Presidente Gianfranco Pignataro, Giudice estensore Floriana Lupo) ha omologato un accordo di ristrutturazione con annessa transazione fiscale presentato da una società Cooperativa, con l’assistenza del Professore Avv.ocato Angelo Cuva e dell’Avvocato Giuseppe Giamportone, mediante il quale è stato possibile ottenere una significativa riduzione del debito che la Cooperativa aveva accumulato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per spiacevoli accadimenti riferibili a terzi. Sin dalla sua costituzione, la società ha svolto la importante attività di portineria e accoglienza, viabilità e gestione del parcheggio, presso l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo.

La transazione fiscale, supportata dal piano di risanamento predisposto dalla Dottoressa Sabrina Di Paola, è stata sottoscritta con la Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un’attenta ed articolata analisi svolta dai difensori della società. Più nel dettaglio, l’accordo con il fisco prevede il pagamento in dodici anni del debito fiscale che è stato ridotto di oltre 200 mila euro, a fronte dei quasi 600 mila euro iscritti a ruolo.

Si tratta di un importante risultato, commentano i legali della Cooperativa, in quanto darà la possibilità alla società di proseguire la sua attività, con nuova linfa imprenditoriale, garantendo ai suoi 20 dipendenti di preservare il posto di lavoro e, dall’altro, consentirà all’Amministrazione finanziaria di creare i presupposti per la riscossione di somme altrimenti non recuperabili. Con il nuovo codice della crisi, infatti, la prosecuzione delle attività imprenditoriali e la conseguente tutela dei livelli occupazionali è al centro delle operazioni di gestione del debito in un rinnovato assetto ordinamentale, che con l’accordo raggiunto dalla società è stato pienamente attuato.

– Foto Angelo Cuva –

