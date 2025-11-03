Omicidio del 18enne nel Napoletano, si costituiscono due giovani

NAPOLI (ITALPRESS) – Due ragazzi di 18 e 23 anni, entrambi di Torre Annunziata, si sono presentati spontaneamente questa notte ai carabinieri confessando l’omicidio del 18enne di Scafati, Pasquale Nappo, che nella notte tra sabato e domenica è morto all’ospedale di Castellammare di Stabia dopo essere stato colpito da un proiettile all’esterno di un locale di Boscoreale. I due ragazzi hanno ammesso di aver sparato al giovane operaio incensurato mentre viaggiavano in sella a uno scooter guidato dal 23enne. Sarebbe stato il 18enne a esplodere, in direzione di un gruppo di amici, tre colpi di pistola: uno di questi ha centrato Nappo sotto l’ascella provocando la ferita che poi gli risulterà fatale.

