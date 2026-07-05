Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, 47enne arrestato nel Torinese

TORINO (ITALPRESS) – Arrestato per tentato omicidio un uomo che ha tentato di dare fuoco alla compagna. E’ successo a San Bernardo, frazione di Ivrea, in provincia di Torino, nell’abitazione della coppia, dove si trovava un loro amico che ha evitato la tragedia. Al culmine di una lite, un 47enne moldavo ha cosparso la donna di gasolio per darle fuoco. L’amico si è frapposto tra i due, bloccando l’aggressore prima che potesse azione l’accendino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).