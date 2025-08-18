Omicidio a Melito di Napoli, ispettore di polizia ucciso a coltellate in casa

NAPOLI (ITALPRESS) – Un ispettore di polizia è stato ucciso a Melito di Napoli. L’uomo, 58 anni, in servizio al commissariato di Giugliano, sarebbe stato ferito e ucciso con un’arma da taglio nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano.

