Omicidio a Melito di Napoli, ispettore di polizia ucciso a coltellate in casa

NAPOLI (ITALPRESS) – Un ispettore di polizia è stato ucciso a Melito di Napoli. L’uomo, 58 anni, in servizio al commissariato di Giugliano, sarebbe stato ferito e ucciso con un’arma da taglio nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]