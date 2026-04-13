Omicidio 47enne a Massa, pm Capizzoto “5 identificati, 3 sono minori”

FIRENZE (ITALPRESS) – Nell’omicidio avvenuto a Massa nella notte tra sabato e domenica scorsa, in cui ha perso la vita un 47enne, dalle immagini delle telecamere emerge che una persona è stata colpita e si è accasciata al suolo a seguito di un colpo inferto volontariamente. Per una precisa qualificazione della circostanza “sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia, che verrà eseguita a Genova nelle prossime ore”, ha dichiarato il procuratore di Massa, Piero Capizzoto, nel corso di una conferenza stampa. Capizzoto ha sottolineato che “l’esame dovrà chiarire quale tipo di colpo abbia causato la morte”. “Non è stato un solo colpo a provocare il decesso: i colpi sono stati diversi e, al momento, non siamo in grado di stabilire quale sia stato quello determinante”, ha aggiunto.

Il procuratore ha inoltre riferito che i Carabinieri hanno identificato cinque persone in relazione all’omicidio: due maggiorenni sono stati sottoposti a fermo perché indiziati di concorso in omicidio volontario, mentre gli altri tre sono minorenni, la cui posizione è al vaglio della Procura minorile di Genova. I due maggiorenni fermati sono stati interrogati nella giornata di ieri, domenica, dal magistrato di turno. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti capi di abbigliamento verosimilmente indossati durante l’omicidio e riconducibili alle immagini delle telecamere.

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