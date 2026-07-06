Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante

ROMA (ITALPRESS) – L’imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola risulterebbe indagato in concorso nel procedimento sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci. Secondo quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati e sarebbe sospettato di essere, insieme a un’altra persona, il mandante dell’attentato. Le prove a supporto sono al momento al vaglio degli investigatori.

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