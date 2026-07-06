Tifoso ferito al derby di Torino, poliziotto sospeso dal servizio per un anno ma niente arresti domiciliari

TORINO (ITALPRESS) – Sospeso dal servizio per un anno. È questo il provvedimento comunicato dal Procuratore della Repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri, per l’agente di Polizia del V reparto mobile “ritenuto, allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito, responsabile del tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso“. Al contempo, però, il gip ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari che era stata avanzata nei giorni scorsi dalla Procura. La sospensione è la misura cautelare applicata all’operatore di Polizia che, durante gli scontri prima della partita e a ridosso dello stadio, aveva sparato un lacrimogeno ad altezza d’uomo colpendo alla testa Marco Basoccu, che dopo una delicata operazione è stato dimesso pochi giorni fa dall’ospedale.

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