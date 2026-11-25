ROMA (ITALPRESS) – “Quanto successo è preoccupante. Va scongiurato l’allargamento della guerra tra Russia e Ucraina, evitando che si accendano nuovi focolai. Abbiamo detto che è un errore violare la sovranità della Libia, un Paese del Mediterraneo che fronteggia le nostre coste”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, in merito alle navi russe colpite dall’Ucraina in Libia.

“L’Italia non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche, addirittura in un porto – sottolinea Tajani -. Un’area, quella libica, nella quale ci sono unità della Marina italiana, militari anche della Guardia di finanza e una forte presenza economica italiana e l’Eni. Perciò l’Italia ha sempre chiesto una maggiore attenzione della Nato sul fianco Sud e nel Mediterraneo”.

“L’Italia rimarrà al fianco dell’Ucraina, la nostra è una scelta strategica – ribadisce il ministro degli Esteri -. Continueremo a sostenere le ragioni di Kiev, con l’unico obiettivo di costruire la pace garantendo la sua sovranità e la sicurezza dell’Europa. Ma questo non mi ha impedito di chiamare il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha, manifestandogli la mia preoccupazione per l’accaduto e ribadire che l’Italia è impegnata a sostenere l’integrità territoriale della Libia, Paese amico col quale abbiamo ottime relazioni, tanto che stiamo spingendo tutte le realtà, in Tripolitania e in Cirenaica, a trovare un accordo per la stabilità e l’unità”.

Secondo Tajani “non si può raggiungere una vera pace senza l’Europa, non solo perchè abbiamo inflitto come Ue le sanzioni a Mosca, ma perchè è in gioco la sicurezza del continente. Saremo anche protagonisti della ricostruzione, alla quale noi italiani lavoriamo da anni. L’Italia siede già al tavolo delle trattative, come parte della delegazione europea che ha avviato negoziati con russi, americani e ucraini”.

Quanto alle spese sulla difesa, per il vicepremier “c’è troppa demagogia. E’ in corso una guerra ibrida che dimostra quanto sia importante proteggere l’Italia, le sue infrastrutture, le scuole, gli ospedali, le banche, i supermercati, i dati sensibili al cuore del sistema industriale. Ecco perchè è giusto investire nella sicurezza cibernetica, e per garantire le nostre esportazioni. L’export vale circa il 40 per cento del nostro Prodotto interno lordo – prosegue -. Senza la presenza della Marina militare che guida la missione europea Aspides, le nostre navi commerciali sarebbero alla mercè degli attacchi degli Houthi. E senza le forze armate non potremmo compiere le azioni umanitarie internazionali. E dovremmo anche rinunciare alle nostre missioni di pace e ai presidi militari per la sicurezza delle nostre città? No. Le accuse della sinistra sono pretestuose e fuori luogo”.

– Foto IPA Agency –

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