PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – L‘Ambasciata d’Italia a Pechino ha promosso, nel quadro delle iniziative della XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la “Rassegna sull’olio d’oliva italiano” quale occasione per promuovere sul mercato cinese tale eccellenza produttiva, espressione della straordinaria biodiversità e della ricchezza dei territori italiani.

Davanti a una platea composta da rappresentanti di istituzioni, importatori, professionisti della ristorazione, nutrizionisti e KOL, l’iniziativa ha permesso di valorizzare le differenti produzioni italiane, soffermandosi in particolare sulle differenti coltivazioni della Regione Puglia – massima espressione dell’olivicoltura nazionale – presente con una delegazione guidata dal Presidente Antonio Decaro.

Secondo quanto riporta un comunicato dell’Ambasciata, nei suoi saluti introduttivi, l’Ambasciatore d’Italia in Cina Massimo Ambrosetti ha inquadrato l’iniziativa nel dialogo tra due grandi civiltà gastronomiche: “L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli più autentici del nostro patrimonio agroalimentare: espressione della biodiversità dei nostri territori, ma anche elemento identitario del nostro stile di vita. I consumatori cinesi riconoscono sempre più nella qualità, nella salubrità e nella sostenibilità le basi delle proprie scelte alimentari. Attraverso il linguaggio universale della gastronomia – che in Italia come in Cina significa memoria, salute e convivialità – vogliamo costruire ponti di amicizia e collaborazioni durature tra i nostri Paesi”.

Un interesse concreto che trova riscontro nei dati sull’interscambio commerciale: nei primi nove mesi del 2026, l’export agroalimentare italiano verso la Cina ha raggiunto un valore di circa 511 milioni di euro, registrando una crescita di oltre il 9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Dopo i saluti del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti e della Rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, l’incontro ha ripercorso l’intera filiera olivicola – dalla coltivazione alla molitura, fino all’abbinamento in cucina – a partire dalla presentazione del volume Italian Olive Oil, catalogo divulgativo dedicato all’olio d’oliva italiano. Promosso dalla rete diplomatico-consolare italiana in Cina, il catalogo offre al pubblico locale una guida completa tra cultivar, territori e profili organolettici, come sottolineato nelle due prefazioni al catalogo a firma del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, e del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Il confronto è poi proseguito con gli approfondimenti di Vittorio Sun sullo sviluppo dell’ecosistema dei “Villaggi Slow Food” in Cina, e del Professor Gesualdo Loreto (Università degli Studi di Bari e Presidente FISM), che ha illustrato i benefici scientifici dell’olio d’oliva per la salute. La rassegna si è conclusa con una masterclass con degustazione guidata dalla Professoressa Cinzia Montemurro (Università degli Studi di Bari) e da Yoyo Liu, assaggiatrice certificata O.N.A.O.O., che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta delle tecniche di valutazione sensoriale, dimostrando come il legame tra cultivar, territorio e metodi di lavorazione definisca l’inconfondibile firma aromatica dell’extravergine italiano.

– Foto Ambasciata d’Italia in Cina a Pechino –

(ITALPRESS).