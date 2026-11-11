Olimpiadi Giovanili: Coventry elogia successo Dakar 2026 e contributo della Cina

La presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO), Kirsty Coventry, ha elogiato il successo di Dakar 2026, affermando che la prima edizione in assoluto di un evento olimpico sul suolo africano ha superato le aspettative. Coventry ha sottolineato l'entusiasmo che circonda i Giochi, il debutto del wushu come disciplina da medaglia, il contributo della Cina e il ruolo dei media nel portare le storie degli atleti al pubblico internazionale e nel promuovere i valori olimpici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)