Cina: CEO di ZEISS fotografato con uno smartphone dotato di ottiche ZEISS

Cosa succede quando il presidente e amministratore delegato di ZEISS Greater China viene fotografato con uno smartphone dotato di ottiche ZEISS? Martin Fischer condivide le sue riflessioni sulla partnership tra ZEISS e Vivo, su ciò che le due aziende possono imparare l'una dall'altra e su come la tecnologia degli smartphone stia rendendo accessibile la produzione di video dall'aspetto professionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)