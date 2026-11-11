Home Video News esteri Cina, completata la struttura principale del ponte marittimo Xiamen-Kinmen
Cina, completata la struttura principale del ponte marittimo Xiamen-Kinmen
E' stato portato ieri a termine il collegamento della struttura principale del ponte che attraversa il mare nella sezione di Xiamen, segnando così il completamento della sua struttura portante. Il ponte, che si trova ora nella fase finale di costruzione, promette una migliore connettività per entrambe le sponde dello stretto. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)