Home Video News Xinhua Cina: esplorando l’APEC a Shenzhen, principale mercato locale dell’elettronica
Cina: esplorando l’APEC a Shenzhen, principale mercato locale dell’elettronica
Da piccolo villaggio di pescatori a vivace metropoli, la trasformazione di Shenzhen rappresenta uno degli esempi più significativi del rapido sviluppo della Cina. La città ospiterà la riunione dei leader economici dell'APEC alla fine di questo mese. A Huaqiangbei, a Shenzhen, un vasto mercato dell'elettronica, osserviamo come il commercio quotidiano contribuisca a creare legami in tutta la regione Asia-Pacifico. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)