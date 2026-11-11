Cina: Vertice mondiale dei media, l’IA secondo i leader globali del settore

L'intelligenza artificiale è uno strumento incredibilmente potente, ma comporta anche sfide che dobbiamo prendere sul serio. I rischi a essa legati non si fermano ai confini nazionali e nessun Paese può affrontarli da solo. L'intelligenza artificiale è, in definitiva, un aiuto o una sfida? Seguite David di Xinhua alla settima edizione del Vertice mondiale dei media per ascoltare cosa hanno da dire i leader del settore dei media. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)