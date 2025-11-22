Oklahoma spazza via Utah nella notte Nba, Jokic trascina i Nuggets

SALT LAKE CITY (USA) (ITALPRESS) – Utah regge per un tempo ma per fermare OKC non basta. I Thunder campioni in carica continuano a dettare legge: 144-112 a Salt Lake City e ottava vittoria consecutiva, la 16esima in 17 gare. La svolta nel terzo quarto quando, con i Jazz avanti 84-77, Oklahoma cambia marcia e con un parziale di 33-4 ribalta completamente il match, nel segno del solito Shai Gilgeous-Alexander che chiude la sua serata con 31 punti. In una notte in cui si è giocato anche per la Nba Cup, Denver si conferma l’alternativa più credibile ai Thunder nella Western Conference, merito di un Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia (34 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) nel 112-109 su Houston. Bene anche Jamal Murray (26 punti e 10 assist), ai Rockets non basta la miglior prestazione in carriera di Reed Sheppard (27 punti). Al Mortgage Matchup Center Minnesota butta al vento una prestazione da 41 punti di Anthony Edwards e un +8 di vantaggio a 1’09” dalla fine: Phoenix riemerge, sfrutta i due errori dalla lunetta proprio di Edwards e a 6″4 dalla sirena trova il canestro del definitivo sorpasso (114-113) con Gillespie. Colpo Portland a San Francisco dove Golden State, nonostante un infinito Stephen Curry (38 punti con 9 triple, di cui due nell’ultimo minuto della partita), cede 127-123 ai Blazers mentre continua a crescere la prima scelta assoluta Cooper Flagg, a referto con 29 punti nella vittoria di Dallas su New Orleans per 118-115.

A Est c’è la prima squadra qualificata ai quarti della Nba Cup: è Toronto, che con 24 punti a testa di Ingram e Barrett affonda 140-110 Washington e si assicura il primo posto nel gruppo A, complice anche la sconfitta di Indiana. I Pacers, infatti, cadono alla Rocket Arena nel remake della semifinale della Eastern Conference della passata stagione vinta 4-1: Cleveland, sulla spinta dei rientri di Mitchell (32 punti) e Garland (20 punti), ha la meglio per 120-109. Serata sottotono per Simone Fontecchio (9 punti con 1/10 da tre, due rimbalzi, tre assist, una palla recuperata e due perse in 25 minuti) ma non per Miami, che sbanca lo United Center toccando per la quarta volta in stagione almeno 140 punti: alla fine saranno 143 contro i 107 di Chicago, crollata sotto i colpi di Ware (20 punti e 14 rimbalzi) e Powell (19 punti). Continua infine la stagione difficile di Boston, che rimedia l’ottavo ko stagionale in 16 gare per mano di Brooklyn: 113-105 per i Nets e prima tripla doppia in carriera (18+11+12) per Nic Claxton.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).