KOOIJ VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasper Philipsen si sblocca e torna al successo, trionfando nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la Chambéry-Voiron di 174,7 km.
Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech sfrutta l’ottimo lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel e, dopo aver sofferto per gran parte della Grande Boucle, riesce finalmente ad alzare le braccia al cielo. Alle spalle del belga si piazzano lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), il quale ottiene un altro piazzamento sul podio. La maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) chiude ottava.
Giornata di ordinaria amministrazione per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Il rappresentante della UAE Emirates non corre alcun rischio e, insieme alla sua squadra, lascia andare in fuga il gruppo dei velocisti, tagliando il traguardo con un ritardo di 8’45” dal vincitore di tappa Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech).
Domani è in programma la diciottesima frazione, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 km, che potrebbe vedere nuovamente il fenomeno sloveno tra i grandi protagonisti.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Jasper Philipsen BEL (Alpecin Premier-Tech) 3h41’13”
2. Mauro Schmid SUI (Team Jayco Alula) s.t.
3. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
4. Lewis Askey GBR s.t.
5. Rick Pluimers NED s.t.
6. Clement Russo FRA s.t.
7. Huub Artz NED s.t.
8. Mads Pedersen DEN s.t.
9. Michael Matthews AUS s.t.
10. Aaron Murray Gate NZL s.t.
LE CLASSIFICHE GENERALI
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) in 60h04’17”
2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 4’32”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 6’51”
4. Paul Seixas FRA 7’11”
5. Juan Ayuso ESP 9’22”
6. Mattias Skjelmose DEN 10’14”
7. Lenny Martinez FRA 12’50”
8. Tom Pidcock GBR 12’58”
9. Jordan Jegat FRA 14’04”
10. Yannis Voisard SUI 24’18”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 452 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 70 punti
2. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 46
3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 40
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 60h11’08”
2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 20″
3. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 2’31”
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).