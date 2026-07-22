Volley, Nations League femminile: l’Italia batte l’Olanda 3-0 e vola in semifinale

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per le azzurre di pallavolo alle Finals di Volleyball Nations League femminile, in scena a Macao, in Cina. L’Italia del ct Julio Velasco, nel match dei quarti di finale, ha sconfitto l’Olanda per 3-0. Questi i parziali della sfida: 25-21, 25-16, 25-16.

Sarà il Brasile, sabato, l’avversaria dell’Italia femminile nelle semifinali delle Finals di Volleyball Nations League, in scena a Macao, in Cina. Dopo il successo della azzurre del ct Julio Velasco, che hanno sconfitto l’Olanda per 3-0, è arrivata, infatti, la vittoria della Nazionale verdeoro, che battuto per 3-1 il Giappone. Questi i parziali del match: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20.

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