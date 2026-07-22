ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – La Serie B scalda i motori e assapora la nuova stagione. Si è svolta ad Ascoli Piceno, la cui squadra proprio quest’anno tornerà protagonista in cadetteria, la presentazione del nuovo campionato con il sorteggio del calendario. Prima giornata il 22 agosto (con match d’apertura già venerdì 21), ultima dal 14 al 16 maggio. Poi, parola a playoff e playout, dai quali usciranno gli ultimi verdetti dell’anno.
Si riparte dopo la vittoria del Venezia nell’ultima stagione, primo in classifica davanti al Frosinone, anch’esso salito direttamente in Serie A, mentre il Monza, passato per i playoff, è stata la terza neopromossa. A retrocedere, invece, sono state Reggiana, Spezia, Pescara e Bari. Dalla massima serie sono scese Verona, Pisa e Cremonese, mentre dalla C, oltre all’Ascoli, arrivano Vicenza, Arezzo e Benevento.
Si parte subito con match di rilievo come Verona-Ascoli e Palermo-Juve Stabia. La rincorsa del Pisa per risalire in A comincia dalla sfida casalinga al Padova, altra squadra con l’ambizione dei playoff, mentre la Cremonese farà il suo esordio a Empoli, che poco più di due mesi fa evitava i playout con una rete allo scadere. Per il Catanzaro, prima stagionale in quel di Vicenza, sul campo di una delle novità del nuovo campionato.
Difficile, però, individuare una grande favorita o quali saranno gli incontri chiave nel corso della stagione, come conferma anche il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, sottolineando l’imprevedibilità che caratterizza la seconda serie italiana: “Due anni fa eravamo il campionato europeo con il minor numero di punti tra la quarta e la quint’ultima; lo scorso anno ci sono stati quasi mille gol, si è arrivati alla penultima giornata senza ancora un esito, mentre i playoff sono rimasti aperti fino all’ultimo secondo. Speriamo che questi dati vengano confermati anche il prossimo anno”.
Numeri evidenziati anche dal numero uno della Figc, Giovanni Malagò, che in un videomessaggio ha sottolineato come la B sia “un campionato con il 72% dei giocatori selezionabili per le nostre nazionali, e sapete questo tema quanto ci stia a cuore. È una fucina di giovani”. Un tema, quello dei talenti da far emergere, che “ci è sempre caro”, aggiunge Bedin, così come quello della sostenibilità, che per il presidente della Lega B è “importante, lavoreremo affinché ci possa restituire dati migliori in futuro”.
Presente anche Daniele Orsato, fresco di nomina a designatore arbitrale dei primi due campionati italiani: “Lavoreremo tanto per venire in campo ed essere preparati”, le sue parole. In rappresentanza degli allenatori presente il numero uno dell‘Aiac Renzo Ulivieri, secondo cui i tecnici “devono pensare allo spettacolo”, mentre il presidente dell‘Assocalciatori Umberto Calcagno, sottolinea come “nella nuova federazione debba esserci un pensiero condiviso da tutti quanti, che possa ritrovarsi con progetti tecnico-sportivi e di sostenibilità che abbiano riscontro fin da subito”.
IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE B 2026/2027
SERIE B – 1^ GIORNATA – 22/08
Avellino – Arezzo
Benevento – Modena
Carrarese – Mantova
Cesena – Sampdoria
Empoli – Cremonese
Verona – Ascoli
Vicenza – Catanzaro
Palermo – Juve Stabia
Pisa – Padova
Sudtirol – Virtus Entella
SERIE B – 2^ GIORNATA – 29/08
Arezzo – Palermo
Ascoli – Carrarese
Avellino – Vicenza
Benevento – Sudtirol
Cremonese – Modena
Mantova – Empoli
Padova – Verona
Pisa – Catanzaro
Sampdoria – Juve Stabia
Virtus Entella – Cesena
SERIE B – 3^ GIORNATA – 05/09
Ascoli – Benevento
Carrarese – Empoli
Cesena – Mantova
Cremonese – Padova
Verona – Arezzo
Juve Stabia – Pisa
Modena – Avellino
Palermo – Sampdoria
Sudtirol – Catanzaro
Virtus Entella – Vicenza
SERIE B – 4^ GIORNATA – 12/09
Avellino – Palermo
Benevento – Verona
Catanzaro – Carrarese
Cesena – Cremonese
Empoli – Arezzo
Vicenza – Juve Stabia
Mantova – Sampdoria
Padova – Ascoli
Pisa – Virtus Entella
Sudtirol – Modena
SERIE B – 5^ GIORNATA – 19/09
Arezzo – Sudtirol
Ascoli – Avellino
Carrarese – Benevento
Cremonese – Virtus Entella
Verona – Vicenza
Juve Stabia – Cesena
Mantova – Pisa
Modena – Empoli
Palermo – Padova
Sampdoria – Catanzaro
SERIE B – 6^ GIORNATA – 10/10
Arezzo – Cremonese
Avellino – Sampdoria
Benevento – Cesena
Catanzaro – Mantova
Empoli – Palermo
Vicenza – Pisa
Modena – Verona
Padova – Carrarese
Sudtirol – Ascoli
Virtus Entella – Juve Stabia
SERIE B – 7^ GIORNATA – 17/10
Ascoli – Empoli
Benevento – Vicenza
Carrarese – Modena
Cesena – Avellino
Verona – Catanzaro
Juve Stabia – Sudtirol
Mantova – Palermo
Padova – Virtus Entella
Pisa – Cremonese
Sampdoria – Arezzo
SERIE B – 8^ GIORNATA – 24/10
Arezzo – Benevento
Avellino – Padova
Catanzaro – Ascoli
Cremonese – Juve Stabia
Empoli – Vicenza
Verona – Pisa
Modena – Cesena
Palermo – Carrarese
Sudtirol – Sampdoria
Virtus Entella – Mantova
SERIE B – 9^ GIORNATA – 27/10
Ascoli – Sampdoria
Benevento – Catanzaro
Carrarese – Arezzo
Cesena – Empoli
Juve Stabia – Verona
Vicenza – Modena
Mantova – Cremonese
Padova – Sudtirol
Pisa – Palermo
Virtus Entella – Avellino
SERIE B – 10^ GIORNATA – 31/10
Arezzo – Ascoli
Avellino – Pisa
Catanzaro – Padova
Cremonese – Benevento
Empoli – Juve Stabia
Verona – Carrarese
Modena – Mantova
Palermo – Vicenza
Sampdoria – Virtus Entella
Sudtirol – Cesena
SERIE B – 11^ GIORNATA – 07/11
Ascoli – Palermo
Benevento – Avellino
Carrarese – Sampdoria
Cesena – Catanzaro
Juve Stabia – Arezzo
Vicenza – Cremonese
Mantova – Verona
Padova – Empoli
Pisa – Sudtirol
Virtus Entella – Modena
SERIE B – 12^ GIORNATA – 21/11
Arezzo – Padova
Ascoli – Vicenza
Avellino – Mantova
Carrarese – Virtus Entella
Catanzaro – Palermo
Empoli – Pisa
Verona – Cesena
Modena – Juve Stabia
Sampdoria – Benevento
Sudtirol – Cremonese
SERIE B – 13^ GIORNATA – 24/11
Benevento – Empoli
Cesena – Ascoli
Cremonese – Avellino
Juve Stabia – Catanzaro
Vicenza – Carrarese
Mantova – Arezzo
Padova – Sampdoria
Palermo – Sudtirol
Pisa – Modena
Virtus Entella – Verona
SERIE B – 14^ GIORNATA – 28/11
Arezzo – Pisa
Ascoli – Virtus Entella
Carrarese – Juve Stabia
Catanzaro – Avellino
Empoli – Verona
Vicenza – Cesena
Modena – Padova
Palermo – Benevento
Sampdoria – Cremonese
Sudtirol – Mantova
SERIE B – 15^ GIORNATA – 05/12
Avellino – Sudtirol
Cesena – Carrarese
Cremonese – Catanzaro
Verona – Palermo
Juve Stabia – Benevento
Mantova – Ascoli
Modena – Arezzo
Padova – Vicenza
Pisa – Sampdoria
Virtus Entella – Empoli
SERIE B – 16^ GIORNATA – 08/12
Arezzo – Cesena
Ascoli – Juve Stabia
Benevento – Padova
Carrarese – Pisa
Catanzaro – Virtus Entella
Empoli – Sudtirol
Verona – Avellino
Vicenza – Mantova
Palermo – Cremonese
Sampdoria – Modena
SERIE B – 17^ GIORNATA – 12/12
Avellino – Empoli
Cesena – Palermo
Cremonese – Carrarese
Juve Stabia – Padova
Mantova – Benevento
Modena – Catanzaro
Pisa – Ascoli
Sampdoria – Vicenza
Sudtirol – Verona
Virtus Entella – Arezzo
SERIE B – 18^ GIORNATA – 19/12
Ascoli – Modena
Benevento – Pisa
Carrarese – Avellino
Catanzaro – Arezzo
Empoli – Sampdoria
Verona – Cremonese
Juve Stabia – Mantova
Vicenza – Sudtirol
Padova – Cesena
Palermo – Virtus Entella
SERIE B – 19^ GIORNATA – 27/12
Arezzo – Vicenza
Avellino – Juve Stabia
Catanzaro – Empoli
Cesena – Pisa
Cremonese – Ascoli
Mantova – Padova
Modena – Palermo
Sampdoria – Verona
Sudtirol – Carrarese
Virtus Entella – Benevento
SERIE B – 20^ GIORNATA – 09/01
Arezzo – Verona
Ascoli – Catanzaro
Cesena – Modena
Juve Stabia – Sampdoria
Vicenza – Virtus Entella
Mantova – Carrarese
Padova – Cremonese
Palermo – Empoli
Pisa – Avellino
Sudtirol – Benevento
SERIE B – 21^ GIORNATA – 16/11
Ascoli – Sudtirol
Avellino – Virtus Entella
Benevento – Arezzo
Carrarese – Padova
Catanzaro – Cesena
Cremonese – Vicenza
Empoli – Modena
Verona – Juve Stabia
Palermo – Pisa
Sampdoria – Mantova
SERIE B – 22^ GIORNATA – 23/11
Arezzo – Empoli
Cesena – Benevento
Juve Stabia – Cremonese
Vicenza – Ascoli
Mantova – Avellino
Modena – Carrarese
Padova – Catanzaro
Pisa – Verona
Sudtirol – Palermo
Virtus Entella – Sampdoria
SERIE B – 23^ GIORNATA – 30/11
Ascoli – Padova
Avellino – Cesena
Benevento – Sampdoria
Carrarese – Vicenza
Catanzaro – Juve Stabia
Cremonese – Pisa
Empoli – Mantova
Verona – Modena
Palermo – Arezzo
Virtus Entella – Sudtirol
SERIE B – 24^ GIORNATA – 06/02
Benevento – Cremonese
Cesena – Verona
Juve Stabia – Carrarese
Vicenza – Palermo
Mantova – Catanzaro
Modena – Virtus Entella
Padova – Arezzo
Pisa – Empoli
Sampdoria – Ascoli
Sudtirol – Avellino
SERIE B – 25^ GIORNATA – 13/02
Arezzo – Sampdoria
Avellino – Ascoli
Catanzaro – Verona
Cremonese – Cesena
Empoli – Benevento
Vicenza – Padova
Modena – Sudtirol
Palermo – Mantova
Pisa – Juve Stabia
Virtus Entella – Carrarese
SERIE B – 26^ GIORNATA – 20/02
Ascoli – Pisa
Benevento – Mantova
Carrarese – Catanzaro
Cesena – Vicenza
Cremonese – Palermo
Verona – Virtus Entella
Juve Stabia – Empoli
Padova – Modena
Sampdoria – Avellino
Sudtirol – Arezzo
SERIE B – 27^ GIORNATA – 27/02
Arezzo – Carrarese
Catanzaro – Sudtirol
Empoli – Ascoli
Juve Stabia – Modena
Vicenza – Avellino
Mantova – Cesena
Palermo – Verona
Pisa – Benevento
Sampdoria – Padova
Virtus Entella – Cremonese
SERIE B – 28^ GIORNATA – 02/03
Ascoli – Arezzo
Avellino – Catanzaro
Benevento – Juve Stabia
Carrarese – Palermo
Cesena – Virtus Entella
Cremonese – Sampdoria
Verona – Empoli
Modena – Pisa
Padova – Mantova
Sudtirol – Vicenza
SERIE B – 29^ GIORNATA – 06/03
Arezzo – Juve Stabia
Avellino – Verona
Catanzaro – Cremonese
Empoli – Carrarese
Mantova – Sudtirol
Padova – Benevento
Palermo – Modena
Pisa – Vicenza
Sampdoria – Cesena
Virtus Entella – Ascoli
SERIE B – 30^ GIORNATA – 13/03
Benevento – Virtus Entella
Carrarese – Sudtirol
Catanzaro – Pisa
Cesena – Padova
Cremonese – Mantova
Empoli – Avellino
Verona – Sampdoria
Juve Stabia – Palermo
Vicenza – Arezzo
Modena – Ascoli
SERIE B – 31^ GIORNATA – 20/03
Arezzo – Modena
Ascoli – Cremonese
Avellino – Benevento
Carrarese – Cesena
Vicenza – Verona
Mantova – Juve Stabia
Padova – Palermo
Sampdoria – Empoli
Sudtirol – Pisa
Virtus Entella – Catanzaro
SERIE B – 32^ GIORNATA – 03/04
Benevento – Ascoli
Catanzaro – Vicenza
Cesena – Sudtirol
Cremonese – Arezzo
Empoli – Padova
Verona – Mantova
Juve Stabia – Virtus Entella
Modena – Sampdoria
Palermo – Avellino
Pisa – Carrarese
SERIE B – 33^ GIORNATA – 10/04
Arezzo – Catanzaro
Ascoli – Cesena
Avellino – Cremonese
Carrarese – Verona
Vicenza – Benevento
Mantova – Modena
Padova – Juve Stabia
Sampdoria – Palermo
Sudtirol – Empoli
Virtus Entella – Pisa
SERIE B – 34^ GIORNATA – 17/04
Arezzo – Mantova
Catanzaro – Benevento
Cremonese – Sudtirol
Empoli – Virtus Entella
Verona – Padova
Juve Stabia – Avellino
Modena – Vicenza
Palermo – Ascoli
Pisa – Cesena
Sampdoria – Carrarese
SERIE B – 35^ GIORNATA – 24/04
Ascoli – Mantova
Avellino – Modena
Benevento – Carrarese
Catanzaro – Sampdoria
Cesena – Juve Stabia
Cremonese – Verona
Vicenza – Empoli
Pisa – Arezzo
Sudtirol – Padova
Virtus Entella – Palermo
SERIE B – 36^ GIORNATA – 01/05
Arezzo – Avellino
Carrarese – Ascoli
Empoli – Cesena
Verona – Benevento
Juve Stabia – Vicenza
Mantova – Virtus Entella
Modena – Cremonese
Padova – Pisa
Palermo – Catanzaro
Sampdoria – Sudtirol
SERIE B – 37^ GIORNATA – 08/05
Ascoli – Verona
Avellino – Carrarese
Benevento – Palermo
Catanzaro – Modena
Cesena – Arezzo
Cremonese – Empoli
Vicenza – Sampdoria
Pisa – Mantova
Sudtirol – Juve Stabia
Virtus Entella – Padova
SERIE B – 38^ GIORNATA – 14/05
Arezzo – Virtus Entella
Carrarese – Cremonese
Empoli – Catanzaro
Verona – Sudtirol
Juve Stabia – Ascoli
Mantova – Vicenza
Modena – Benevento
Padova – Avellino
Palermo – Cesena
Sampdoria – Pisa
-Foto ufficio stampa Lega Serie B-
(ITALPRESS).