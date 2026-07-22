ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – La Serie B scalda i motori e assapora la nuova stagione. Si è svolta ad Ascoli Piceno, la cui squadra proprio quest’anno tornerà protagonista in cadetteria, la presentazione del nuovo campionato con il sorteggio del calendario. Prima giornata il 22 agosto (con match d’apertura già venerdì 21), ultima dal 14 al 16 maggio. Poi, parola a playoff e playout, dai quali usciranno gli ultimi verdetti dell’anno.

Si riparte dopo la vittoria del Venezia nell’ultima stagione, primo in classifica davanti al Frosinone, anch’esso salito direttamente in Serie A, mentre il Monza, passato per i playoff, è stata la terza neopromossa. A retrocedere, invece, sono state Reggiana, Spezia, Pescara e Bari. Dalla massima serie sono scese Verona, Pisa e Cremonese, mentre dalla C, oltre all’Ascoli, arrivano Vicenza, Arezzo e Benevento.

Si parte subito con match di rilievo come Verona-Ascoli e Palermo-Juve Stabia. La rincorsa del Pisa per risalire in A comincia dalla sfida casalinga al Padova, altra squadra con l’ambizione dei playoff, mentre la Cremonese farà il suo esordio a Empoli, che poco più di due mesi fa evitava i playout con una rete allo scadere. Per il Catanzaro, prima stagionale in quel di Vicenza, sul campo di una delle novità del nuovo campionato.

Difficile, però, individuare una grande favorita o quali saranno gli incontri chiave nel corso della stagione, come conferma anche il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, sottolineando l’imprevedibilità che caratterizza la seconda serie italiana: “Due anni fa eravamo il campionato europeo con il minor numero di punti tra la quarta e la quint’ultima; lo scorso anno ci sono stati quasi mille gol, si è arrivati alla penultima giornata senza ancora un esito, mentre i playoff sono rimasti aperti fino all’ultimo secondo. Speriamo che questi dati vengano confermati anche il prossimo anno”.

Numeri evidenziati anche dal numero uno della Figc, Giovanni Malagò, che in un videomessaggio ha sottolineato come la B sia “un campionato con il 72% dei giocatori selezionabili per le nostre nazionali, e sapete questo tema quanto ci stia a cuore. È una fucina di giovani”. Un tema, quello dei talenti da far emergere, che “ci è sempre caro”, aggiunge Bedin, così come quello della sostenibilità, che per il presidente della Lega B è “importante, lavoreremo affinché ci possa restituire dati migliori in futuro”.

Presente anche Daniele Orsato, fresco di nomina a designatore arbitrale dei primi due campionati italiani: “Lavoreremo tanto per venire in campo ed essere preparati”, le sue parole. In rappresentanza degli allenatori presente il numero uno dell‘Aiac Renzo Ulivieri, secondo cui i tecnici “devono pensare allo spettacolo”, mentre il presidente dell‘Assocalciatori Umberto Calcagno, sottolinea come “nella nuova federazione debba esserci un pensiero condiviso da tutti quanti, che possa ritrovarsi con progetti tecnico-sportivi e di sostenibilità che abbiano riscontro fin da subito”.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE B 2026/2027

SERIE B – 1^ GIORNATA – 22/08

Avellino – Arezzo

Benevento – Modena

Carrarese – Mantova

Cesena – Sampdoria

Empoli – Cremonese

Verona – Ascoli

Vicenza – Catanzaro

Palermo – Juve Stabia

Pisa – Padova

Sudtirol – Virtus Entella

SERIE B – 2^ GIORNATA – 29/08

Arezzo – Palermo

Ascoli – Carrarese

Avellino – Vicenza

Benevento – Sudtirol

Cremonese – Modena

Mantova – Empoli

Padova – Verona

Pisa – Catanzaro

Sampdoria – Juve Stabia

Virtus Entella – Cesena

SERIE B – 3^ GIORNATA – 05/09

Ascoli – Benevento

Carrarese – Empoli

Cesena – Mantova

Cremonese – Padova

Verona – Arezzo

Juve Stabia – Pisa

Modena – Avellino

Palermo – Sampdoria

Sudtirol – Catanzaro

Virtus Entella – Vicenza

SERIE B – 4^ GIORNATA – 12/09

Avellino – Palermo

Benevento – Verona

Catanzaro – Carrarese

Cesena – Cremonese

Empoli – Arezzo

Vicenza – Juve Stabia

Mantova – Sampdoria

Padova – Ascoli

Pisa – Virtus Entella

Sudtirol – Modena

SERIE B – 5^ GIORNATA – 19/09

Arezzo – Sudtirol

Ascoli – Avellino

Carrarese – Benevento

Cremonese – Virtus Entella

Verona – Vicenza

Juve Stabia – Cesena

Mantova – Pisa

Modena – Empoli

Palermo – Padova

Sampdoria – Catanzaro

SERIE B – 6^ GIORNATA – 10/10

Arezzo – Cremonese

Avellino – Sampdoria

Benevento – Cesena

Catanzaro – Mantova

Empoli – Palermo

Vicenza – Pisa

Modena – Verona

Padova – Carrarese

Sudtirol – Ascoli

Virtus Entella – Juve Stabia

SERIE B – 7^ GIORNATA – 17/10

Ascoli – Empoli

Benevento – Vicenza

Carrarese – Modena

Cesena – Avellino

Verona – Catanzaro

Juve Stabia – Sudtirol

Mantova – Palermo

Padova – Virtus Entella

Pisa – Cremonese

Sampdoria – Arezzo

SERIE B – 8^ GIORNATA – 24/10

Arezzo – Benevento

Avellino – Padova

Catanzaro – Ascoli

Cremonese – Juve Stabia

Empoli – Vicenza

Verona – Pisa

Modena – Cesena

Palermo – Carrarese

Sudtirol – Sampdoria

Virtus Entella – Mantova

SERIE B – 9^ GIORNATA – 27/10

Ascoli – Sampdoria

Benevento – Catanzaro

Carrarese – Arezzo

Cesena – Empoli

Juve Stabia – Verona

Vicenza – Modena

Mantova – Cremonese

Padova – Sudtirol

Pisa – Palermo

Virtus Entella – Avellino

SERIE B – 10^ GIORNATA – 31/10

Arezzo – Ascoli

Avellino – Pisa

Catanzaro – Padova

Cremonese – Benevento

Empoli – Juve Stabia

Verona – Carrarese

Modena – Mantova

Palermo – Vicenza

Sampdoria – Virtus Entella

Sudtirol – Cesena

SERIE B – 11^ GIORNATA – 07/11

Ascoli – Palermo

Benevento – Avellino

Carrarese – Sampdoria

Cesena – Catanzaro

Juve Stabia – Arezzo

Vicenza – Cremonese

Mantova – Verona

Padova – Empoli

Pisa – Sudtirol

Virtus Entella – Modena

SERIE B – 12^ GIORNATA – 21/11

Arezzo – Padova

Ascoli – Vicenza

Avellino – Mantova

Carrarese – Virtus Entella

Catanzaro – Palermo

Empoli – Pisa

Verona – Cesena

Modena – Juve Stabia

Sampdoria – Benevento

Sudtirol – Cremonese

SERIE B – 13^ GIORNATA – 24/11

Benevento – Empoli

Cesena – Ascoli

Cremonese – Avellino

Juve Stabia – Catanzaro

Vicenza – Carrarese

Mantova – Arezzo

Padova – Sampdoria

Palermo – Sudtirol

Pisa – Modena

Virtus Entella – Verona

SERIE B – 14^ GIORNATA – 28/11

Arezzo – Pisa

Ascoli – Virtus Entella

Carrarese – Juve Stabia

Catanzaro – Avellino

Empoli – Verona

Vicenza – Cesena

Modena – Padova

Palermo – Benevento

Sampdoria – Cremonese

Sudtirol – Mantova

SERIE B – 15^ GIORNATA – 05/12

Avellino – Sudtirol

Cesena – Carrarese

Cremonese – Catanzaro

Verona – Palermo

Juve Stabia – Benevento

Mantova – Ascoli

Modena – Arezzo

Padova – Vicenza

Pisa – Sampdoria

Virtus Entella – Empoli

SERIE B – 16^ GIORNATA – 08/12

Arezzo – Cesena

Ascoli – Juve Stabia

Benevento – Padova

Carrarese – Pisa

Catanzaro – Virtus Entella

Empoli – Sudtirol

Verona – Avellino

Vicenza – Mantova

Palermo – Cremonese

Sampdoria – Modena

SERIE B – 17^ GIORNATA – 12/12

Avellino – Empoli

Cesena – Palermo

Cremonese – Carrarese

Juve Stabia – Padova

Mantova – Benevento

Modena – Catanzaro

Pisa – Ascoli

Sampdoria – Vicenza

Sudtirol – Verona

Virtus Entella – Arezzo

SERIE B – 18^ GIORNATA – 19/12

Ascoli – Modena

Benevento – Pisa

Carrarese – Avellino

Catanzaro – Arezzo

Empoli – Sampdoria

Verona – Cremonese

Juve Stabia – Mantova

Vicenza – Sudtirol

Padova – Cesena

Palermo – Virtus Entella

SERIE B – 19^ GIORNATA – 27/12

Arezzo – Vicenza

Avellino – Juve Stabia

Catanzaro – Empoli

Cesena – Pisa

Cremonese – Ascoli

Mantova – Padova

Modena – Palermo

Sampdoria – Verona

Sudtirol – Carrarese

Virtus Entella – Benevento

SERIE B – 20^ GIORNATA – 09/01

Arezzo – Verona

Ascoli – Catanzaro

Cesena – Modena

Juve Stabia – Sampdoria

Vicenza – Virtus Entella

Mantova – Carrarese

Padova – Cremonese

Palermo – Empoli

Pisa – Avellino

Sudtirol – Benevento

SERIE B – 21^ GIORNATA – 16/11

Ascoli – Sudtirol

Avellino – Virtus Entella

Benevento – Arezzo

Carrarese – Padova

Catanzaro – Cesena

Cremonese – Vicenza

Empoli – Modena

Verona – Juve Stabia

Palermo – Pisa

Sampdoria – Mantova

SERIE B – 22^ GIORNATA – 23/11

Arezzo – Empoli

Cesena – Benevento

Juve Stabia – Cremonese

Vicenza – Ascoli

Mantova – Avellino

Modena – Carrarese

Padova – Catanzaro

Pisa – Verona

Sudtirol – Palermo

Virtus Entella – Sampdoria

SERIE B – 23^ GIORNATA – 30/11

Ascoli – Padova

Avellino – Cesena

Benevento – Sampdoria

Carrarese – Vicenza

Catanzaro – Juve Stabia

Cremonese – Pisa

Empoli – Mantova

Verona – Modena

Palermo – Arezzo

Virtus Entella – Sudtirol

SERIE B – 24^ GIORNATA – 06/02

Benevento – Cremonese

Cesena – Verona

Juve Stabia – Carrarese

Vicenza – Palermo

Mantova – Catanzaro

Modena – Virtus Entella

Padova – Arezzo

Pisa – Empoli

Sampdoria – Ascoli

Sudtirol – Avellino

SERIE B – 25^ GIORNATA – 13/02

Arezzo – Sampdoria

Avellino – Ascoli

Catanzaro – Verona

Cremonese – Cesena

Empoli – Benevento

Vicenza – Padova

Modena – Sudtirol

Palermo – Mantova

Pisa – Juve Stabia

Virtus Entella – Carrarese

SERIE B – 26^ GIORNATA – 20/02

Ascoli – Pisa

Benevento – Mantova

Carrarese – Catanzaro

Cesena – Vicenza

Cremonese – Palermo

Verona – Virtus Entella

Juve Stabia – Empoli

Padova – Modena

Sampdoria – Avellino

Sudtirol – Arezzo

SERIE B – 27^ GIORNATA – 27/02

Arezzo – Carrarese

Catanzaro – Sudtirol

Empoli – Ascoli

Juve Stabia – Modena

Vicenza – Avellino

Mantova – Cesena

Palermo – Verona

Pisa – Benevento

Sampdoria – Padova

Virtus Entella – Cremonese

SERIE B – 28^ GIORNATA – 02/03

Ascoli – Arezzo

Avellino – Catanzaro

Benevento – Juve Stabia

Carrarese – Palermo

Cesena – Virtus Entella

Cremonese – Sampdoria

Verona – Empoli

Modena – Pisa

Padova – Mantova

Sudtirol – Vicenza

SERIE B – 29^ GIORNATA – 06/03

Arezzo – Juve Stabia

Avellino – Verona

Catanzaro – Cremonese

Empoli – Carrarese

Mantova – Sudtirol

Padova – Benevento

Palermo – Modena

Pisa – Vicenza

Sampdoria – Cesena

Virtus Entella – Ascoli

SERIE B – 30^ GIORNATA – 13/03

Benevento – Virtus Entella

Carrarese – Sudtirol

Catanzaro – Pisa

Cesena – Padova

Cremonese – Mantova

Empoli – Avellino

Verona – Sampdoria

Juve Stabia – Palermo

Vicenza – Arezzo

Modena – Ascoli

SERIE B – 31^ GIORNATA – 20/03

Arezzo – Modena

Ascoli – Cremonese

Avellino – Benevento

Carrarese – Cesena

Vicenza – Verona

Mantova – Juve Stabia

Padova – Palermo

Sampdoria – Empoli

Sudtirol – Pisa

Virtus Entella – Catanzaro

SERIE B – 32^ GIORNATA – 03/04

Benevento – Ascoli

Catanzaro – Vicenza

Cesena – Sudtirol

Cremonese – Arezzo

Empoli – Padova

Verona – Mantova

Juve Stabia – Virtus Entella

Modena – Sampdoria

Palermo – Avellino

Pisa – Carrarese

SERIE B – 33^ GIORNATA – 10/04

Arezzo – Catanzaro

Ascoli – Cesena

Avellino – Cremonese

Carrarese – Verona

Vicenza – Benevento

Mantova – Modena

Padova – Juve Stabia

Sampdoria – Palermo

Sudtirol – Empoli

Virtus Entella – Pisa

SERIE B – 34^ GIORNATA – 17/04

Arezzo – Mantova

Catanzaro – Benevento

Cremonese – Sudtirol

Empoli – Virtus Entella

Verona – Padova

Juve Stabia – Avellino

Modena – Vicenza

Palermo – Ascoli

Pisa – Cesena

Sampdoria – Carrarese

SERIE B – 35^ GIORNATA – 24/04

Ascoli – Mantova

Avellino – Modena

Benevento – Carrarese

Catanzaro – Sampdoria

Cesena – Juve Stabia

Cremonese – Verona

Vicenza – Empoli

Pisa – Arezzo

Sudtirol – Padova

Virtus Entella – Palermo

SERIE B – 36^ GIORNATA – 01/05

Arezzo – Avellino

Carrarese – Ascoli

Empoli – Cesena

Verona – Benevento

Juve Stabia – Vicenza

Mantova – Virtus Entella

Modena – Cremonese

Padova – Pisa

Palermo – Catanzaro

Sampdoria – Sudtirol

SERIE B – 37^ GIORNATA – 08/05

Ascoli – Verona

Avellino – Carrarese

Benevento – Palermo

Catanzaro – Modena

Cesena – Arezzo

Cremonese – Empoli

Vicenza – Sampdoria

Pisa – Mantova

Sudtirol – Juve Stabia

Virtus Entella – Padova

SERIE B – 38^ GIORNATA – 14/05

Arezzo – Virtus Entella

Carrarese – Cremonese

Empoli – Catanzaro

Verona – Sudtirol

Juve Stabia – Ascoli

Mantova – Vicenza

Modena – Benevento

Padova – Avellino

Palermo – Cesena

Sampdoria – Pisa

-Foto ufficio stampa Lega Serie B-

(ITALPRESS).