Okc e Indiana sul 2-0, i Lakers pareggiano la serie con Minnesota

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altra prova di forza per Oklahoma City, che al Paycom Center mette al tappeto Memphis 118-99 e si porta sul 2-0 nel primo turno dei play-off della Western Conference. Dopo il 131-80 di gara 1, i Thunder ripartono forte, con un 9-0 di parziale e vietando il canestro ai Grizzlies per i primi 3 minuti e mezzo. Un avvio che si trasforma nel 32-17 di fine primo quarto a indicare quello che sarà poi il trend dell’intera gara.

“Non sottovalutiamo mai i nostri avversari”, è la filosofia di Shai Gilgeous-Alexander, il migliore dei suoi con 27 punti. Nelle fila di OKC anche 24 punti di Jalen Williams e 20 di Chet Holmgren, per Memphis – sei ko su sei in stagione contro i Thunder e sempre con distacchi in doppia cifra – 26 punti di Jaren Jackson jr.

Sul 2-0 vola anche Indiana, trascinata da Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi) e Tyrese Haliburton (21 punti e 12 assist) nel 123-115 su Milwaukee. I Pacers si stanno confermando la bestia nera dei Bucks visto che si sono aggiudicati cinque degli ultimi sei scontri diretti nei play-off e in questa serie, a parte il primo quarto di gara 1, sono stati sempre avanti.

I Bucks, però, sperano ancora: al di là di poter contare su Giannis Antetokounmpo che continua a performare a livelli altissimi (34 punti, 18 rimbalzi e 7 assist), si è rivisto in campo per la prima volta dal 18 marzo scorso Damian Lillard (14 punti), a lungo fermo per una trombosi venosa profonda al polpaccio destro.

In equilibrio la serie fra Lakers e Minnesota con i gialloviola che, dopo essersi fatti sorprendere in gara 1, difendono stavolta con successo il fattore campo e si portano sull’1-1 battendo i Wolves 94-85. A guidare il riscatto è Luka Doncic (31 punti, 12 rimbalzi e 9 assist), 21 i punti di LeBron James e 16 quelli di Austin Reaves. “Abbiamo studiato quello che non era andato bene in gara 1, ed erano tante cose, abbiamo preso sul serio la situazione, ci siamo assunti le nostre responsabilità e abbiamo ottenuto un risultato decisamente migliore”, l’analisi di LBJ.

I Lakers sono stati bravi a trovare le contromisure per limitare i Timberwolves in attacco (27 punti per Randle, 25 per Edwards) ma da venerdì la serie si sposta a Minneapolis.

