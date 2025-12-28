Oggi l’incontro Zelensky-Trump, il leader ucraino: “Molto può essere deciso prima del nuovo anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Questi sono alcuni dei giorni diplomatici più attivi dell’anno, e molto può essere deciso prima del nuovo anno. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo, ma se le decisioni saranno prese dipenderà dai nostri partner: da coloro che aiutano l’Ucraina e da coloro che esercitano pressioni sulla Russia affinché i russi subiscano le conseguenze della propria aggressione. Solo questa settimana hanno lanciato oltre 2.100 droni d’attacco, circa 800 bombe aeree guidate e 94 missili di vario tipo. Tutto questo è stato diretto contro il nostro popolo, contro la vita stessa e tutto ciò che ne sostiene il normale funzionamento, soprattutto contro la nostra infrastruttura energetica”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Le nostre squadre di riparazione, gli operatori energetici e i soccorritori del Servizio di Emergenza Statale ucraino lavorano letteralmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per proteggere vite umane e ripristinare l’approvvigionamento energetico. Ma è altrettanto importante che le sanzioni contro la Russia funzionino, che vengano applicate tutte le forme di pressione politica per la sua aggressione, che l’Ucraina riceva missili di difesa aerea e che tutti noi definiamo le modalità delle misure che porranno fine a questa guerra e garantiranno la sicurezza. Sono esattamente queste le misure che discuteremo oggi con i nostri partner. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).