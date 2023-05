CATANZARO (ITALPRESS) – Si sblocca dopo un lungo stop l’iter della costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. A darne notizia è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale ha annunciato che mercoledì 17 maggio verranno ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione del presidio sanitario. “Ricordo una riunione, appena insediatomi, a Vibo Valentia con il prefetto e il procuratore Falvo, abbiamo raggiunto questo risultato anche grazie alla collaborazione con altri attori istituzionali. La procedura si era incagliata a causa del sequestro di Fosso Calzone e si è disincagliata grazie all’apporto di più livelli istituzionali. La Procura di Vibo Valentia ha celermente esaminato tutti gli atti che la Regione ha messo a disposizione e ha deciso di dissequestrare il Fosso, consentendo agli uffici del Dipartimento Salute della Regione di fare mercoledì la consegna dei lavori. Un nuovo ospedale per un’idea purtroppo vecchia, ma sono determinato a fare in modo che questa opera sia messa a disposizione dei calabresi entro tre anni. E’ anche un regalo che vorrei fare a me stesso, vorrei dimostrare che nel corso della mia legislatura siamo riusciti a fare davvero gli ospedali che per troppi anni sono stati solo annunciati, colmando ritardi accumulati per decenni in Calabria”. La nuova struttura sarà dotata di 339 posti letto per un importo complessivo dell’opera di 190 milioni.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria

