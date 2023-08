CATANZARO (ITALPRESS) – “In Calabria con i nostri droni in due settimane abbiamo beccato 32 piromani”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Alcuni dicono – ha continuato Occhiuto – che non sono piromani ma incendiari: sono comunque degli stupidi perchè appiccano fuochi nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati e segnalati”.

“Abbiamo tante immagini”, ha aggiunto il governatore calabrese mostrando poi due video. In uno di questi, un bambino “va a incendiare in un bosco come se fosse un professionista”, ha sottolineato. “A un certo punto – ha spiegato Occhiuto – si rende conto del drone, scappa, corre e va dal nonno che è sul trattore. Il nonno comincia a imprecare contro il drone e poi insieme vanno a spegnere il fuoco che il nonno aveva chiesto al bambino di appiccare. Si può dire a un bambino di dieci o dodici anni di andare ad appiccare il fuoco in un bosco? La Calabria per fortuna non è questa: è fatta anche di tanti bambini straordinari e persone civili”.

In un altro video mostrato da Occhiuto alcune persone scaricano rifiuti e li incendiano. “Peraltro vicino a un fiume, una cosa pericolosissima”, ha affermato il governatore. “Questi sono due esempi – ha aggiunto – della Calabria peggiore che per fortuna è una minoranza perchè la regione in gran parte ha rispetto dell’ambiente. Io per primo sono impegnato a difendere l’ambiente della Calabria contro l’inciviltà di alcuni criminali. Non mi arrendo, vado avanti: beccheremo altri piromani. Lo faccio perchè sono convinto – ha concluso – che la maggior parte dei calabresi ha amore e rispetto per l’ambiente quanto ne ho io”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).