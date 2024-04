GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” di Vibo Valentia, hanno effettuato un’operazione finalizzata al rinvenimento di armi, munizioni e materiale esplodente. Perquisite due abitazioni del Comune di Gioia Tauro. Un cinquantenne è stato arrestato.

Le indagini sono state avviate in seguito alla visione delle immagini che l’indagato aveva pubblicato sui social nelle quali, nonostante non fosse titolare di porto d’armi, si presentava in più occasioni in possesso di armi, partecipando a gare di tiro.

I Carabinieri, insospettiti da questi atteggiamenti assunti pubblicamente, hanno dunque proceduto ad un controllo, sequestrando rispettivamente presso l’abitazione dell’uomo e presso la sua proprietà rurale, una pistola semiautomatica calibro 6,35 con colpo in canna; una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa; una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa comprensiva di due caricatori e valigetta; oltre 110 mila euro; 500 cartucce calibro 12; 50 cartucce calibro 9×21; 118 cartucce calibro 7,65; 36 cartucce calibro 6.35; 200 cartucce calibro 380. Un vero e proprio arsenale per cui l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso il carcere di Palmi.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

