Nuovi treni in Sicilia, Lagalla “Riduciamo traffico automobilistico”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il completamento dell’anello e del passante ferroviario ci consentiranno, insieme al tram su superficie, di giocare realmente sull’intermodalità per ridurre il congestionamento del traffico automobilistico. Le frequenze del treno dovranno comunque aumentare a intervalli compatibili con le esigenze degli utenti e dei cittadini: su questo c’è un continuo confronto con Rfi e con la Regione Sicilia che riguarda tutte le infrastrutture di Palermo, a cominciare dalla Fiera. Siamo consapevoli degli sforzi della Regione, ma anche delle necessità che incombono su questa città”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla a margine della cerimonia di inaugurazione di due nuovi treni elettrici alla stazione Centrale di Palermo. xd8/pc/mca3