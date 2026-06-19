Consumi, Scalapay lancia “The Visionary Exchange” su nuove modalità di acquisto

MILANO (ITALPRESS) - Comprendere come cambiano le persone, le loro aspettative e le modalità di acquisto è oggi una delle principali sfide per aziende e brand. Per favorire il confronto tra esperienze, settori e punti di vista diversi nasce The Visionary Exchange, il nuovo format ideato da Scalapay, piattaforma del Buy Now, Pay Later, che ha riunito leader, manager ed esperti provenienti dal mondo del retail, della moda, del travel e della cultura. La prima edizione si è svolta a Milano e ha coinvolto rappresentanti di alcune delle principali realtà internazionali. f28/mgg/red