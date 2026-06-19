Gemme: “Da Anas piano da 43,2 miliardi al 2036, 10 miliardi per la rete Ten-T”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo l'azienda dell'ultimo miglio, tutto ciò che connette porti, aeroporti e infrastrutture importanti ci vede coinvolti con le nostre strade: ben 33.000 chilometri sono il nostro portafoglio strade, un altro dato importante è che 8 milioni di persone quotidianamente passano sulle nostre strade. A fronte di questo sono necessari investimenti, che noi abbiamo programmato entro il 2035 con un piano globale che prevede 43,2 miliardi di crescita: di questo 10 miliardi sono legati alla rete TEN-T". Così l'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. (ITALPRESS) col4/sat/gsl