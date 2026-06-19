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Anas, un piano da oltre 43 miliardi in 10 anni per le infrastrutture
ROMA (ITALPRESS) - Un piano di investimenti da 43,2 miliardi di euro nel decennio 2026-2035 e cantieri aperti nei principali hub portuali del Paese. Sono i numeri presentati da Anas agli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma, dove l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha rilanciato la sfida per fare dell'Italia il crocevia logistico del Mediterraneo. sat/azn