Anas, un piano da oltre 43 miliardi in 10 anni per le infrastrutture

ROMA (ITALPRESS) - Un piano di investimenti da 43,2 miliardi di euro nel decennio 2026-2035 e cantieri aperti nei principali hub portuali del Paese. Sono i numeri presentati da Anas agli Stati Generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma, dove l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha rilanciato la sfida per fare dell'Italia il crocevia logistico del Mediterraneo. sat/azn