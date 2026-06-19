Autostrade dello Stato, sul Monte Bianco droni e IA per la sicurezza

ROMA (ITALPRESS) - Droni in volo sulle pareti del Monte Bianco, immagini ad alta risoluzione elaborate in tempo reale dall'intelligenza artificiale e una piattaforma digitale capace di trasformare i dati in strumenti concreti per la prevenzione. È questo il focus della dimostrazione operativa di Autostrade dello Stato in collaborazione con la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (di cui Autostrade dello Stato è azionista), per sperimentare sul campo nuove tecnologie dedicate al monitoraggio e alla sicurezza delle infrastrutture. Nel corso dell'evento, che si è svolto presso la Sala Verticale della stazione Pavillon delle Funivie SkyWay a 2.173 metri di altitudine, sono state effettuate attività dimostrative sulle aree a protezione del Traforo del Monte Bianco, con l'impiego di droni per il rilievo di pareti rocciose e reti paramassi presenti lungo i versanti. I dati acquisiti sono stati elaborati attraverso algoritmi di intelligenza artificiale in grado di supportare il monitoraggio delle infrastrutture. Nel servizio Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato. sat/azn