Nuovi rientri a Gaza attraverso il valico di Rafah

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Un nuovo gruppo di cittadini palestinesi diretti nella Striscia di Gaza è arrivato presso l’area principale del valico terrestre di Rafah, nella provincia del Sinai del Nord, dove sono in corso le procedure per il loro rientro. Secondo quanto riferito dall’Autorità Nazionale Egiziana per i Media, che ha citato fonti del valico, si tratta del 31° gruppo di rientranti e le relative procedure sono in fase di completamento in coordinamento con le autorità competenti. Un team della Mezzaluna Rossa egiziana ha accolto i palestinesi, e ha fornito assistenza umanitaria, tra cui pasti caldi, kit di rientro e supporto psicologico ai bambini.

– Foto IPA Agency –

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