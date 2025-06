Nuovi Piano Porti per il Lazio, Ciacciarelli “Approvazione darà grande slancio”

ROMA (ITALPRESS) – La VI Commissione consiliare permanente “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti”, ha approvato all’unanimità il testo del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale.

“Siamo giunti alla fase finale del lungo iter di approvazione di uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo delle nostre coste che vedrà la propria definizione con la prossima approvazione in aula. Dopo circa 28 anni, infatti, la Regione Lazio si doterà di uno strumento di pianificazione moderno e coerente con la conformazione delle nostre coste, tutelandone in particolare modo gli aspetti ambientali”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative, alle Politiche del Mare e Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

Il nuovo Piano dei Porti consentirà la nascita di nuovi sette approdi per la nautica da diporto individuati nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza assicurando una piena corrispondenza tra domanda ed offerta di posti barca nel Lazio.

“Con l’approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale riusciremo ad avere tutte le condizioni necessarie per il pieno sviluppo della Blue Economy nella nostra regione. Ringrazio l’On. Mitrano, Presidente della VI Commissione Consiliare per l’importante lavoro svolto dalla Commissione per pervenire a tale risultato”, ha concluso l’assessore Ciacciarelli.

