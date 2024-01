NAPOLI (ITALPRESS) – Un grande successo di pubblico ha segnato dal debutto del 14 dicembre a oggi il cammino del musical Mare Fuori, che ha registrato ben ventuno sold-out. La produzione Best Live, per venire incontro alle numerose richieste del pubblico, ha deciso di aprire altre quattro date dall’11 al 14 gennaio. Lo spettacolo (trasposizione della fortunata serie tv Rai – Picomedia) diretto da Alessandro Siani ha raccolto in teatro migliaia di persone, tra cui tanti ragazzi che hanno accolto con entusiasmo il cast dello spettacolo. Sul palco: Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, Giulia Luzi, Carmen Pommella, Emanuele Palumbo, Leandro Amato, Antonio Rocco, Christian Roberto, Giulia Molino, Bianca Moccia, Angelo Caianiello, Pasquale Brunetti, Yuri Pascale Langer, Sveva Petruzzellis, Anna Capasso, Fabio Alterio, Benedetta Vari. Anche le tappe milanesi previste al Teatro Arcimboldi dal 14 al 18 febbraio sono andate sold-out ed è stata aperta una nuova data il 13 febbraio. La sceneggiatura del Musical Mare Fuori è scritta da Alessandro Siani con Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

(ITALPRESS).

