BARI (ITALPRESS) – Tappa a Roma per il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli ricca di appuntamenti. Frulli ha partecipato all’incontro con il presidente della Fiera agricola “Agrokomplex” di Nitra, Josef Pavlev presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a cui hanno preso parte anche il Ministro dell’Agricoltura e l’Ambasciatrice in Italia rispettivamente Richard Takàc con la sua delegazione e S.E. Karla Wursterovà, quest’ultima già in visita alla Fiera del Levante lo scorso ottobre.

In occasione della presentazione di Agrokomplex l’obiettivo è stato quello di discutere di forme di cooperazione, nello specifico di organizzare una fiera regionale italo-slovacca, di condividere esperienze e di partecipare alla 49esima edizione della fiera agricola che si terrà a Nitra dal 15 al 18 agosto 2024. “All’insegna dell’internazionalizzazione proseguono gli scambi culturali e commerciali della Nuova Fiera del Levante – ha affermato Frulli. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un nuovo modo di incentivare la presenza delle nostre aziende fuori confine e viceversa dando così sempre maggiore impulso alla crescita economica del nostro territorio. In questo contesto ben si inserisce la strategica e proficua collaborazione con la Repubblica Slovacca”.

Nell’ambito della promozione delle sue attività inoltre la Nuova Fiera del Levante ha partecipato in qualità di gold partner alla Convention delle Professioni Tecniche “Roma Innovation Hub” presso l’Auditorium della Tecnica che si chiude oggi.

L’evento ha l’obiettivo di mettere a confronto i professionisti della progettazione, le istituzioni e il Governo in materia di innovazione del Paese. “La Nuova Fiera del Levante – ha dichiarato Frulli che ha partecipato alla tavola rotonda ‘Verso un’economia della sostenibilità’ – si propone come hub per promuovere attività di convegni e congressi della vasta Rete delle professioni tecniche. Quale occasione migliore allora di Roma Innovation Hub per aiutarci a conoscere meglio aziende specifiche per strutturare la nostra attività fieristica e portare a conoscenza di più imprese possibili quello che noi facciamo ormai da 86 anni. E certamente la figura delle professioni tecniche è una figura chiave per la divulgazione della nostra attività. Si tratta infatti di una manifestazione strategica in cui faremo conoscere la Fiera quale struttura pronta e preparata ad accogliere tutte le esigenze del mercato”.

– Foto: ufficio stampa Fiera del Levante –

(ITALPRESS).