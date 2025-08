Nuoto, Mondiali Singapore: Quadarella quarta con record europeo negli 800, Ceccon ottavo nei 100 farfalla

SINGAPORE (ITALPRESS) – Tre quarti posti per l’Italnuoto nella penultima giornata di gare in vasca ai Mondiali di nuoto di Singapore. Quadarella manca la medaglia ma è record europeo negli 800 stile. La 4×100 mista stile sfiora il bronzo in chiusura di programma. Deplano quarto nei 50 stile libero e Ceccon ottavo nei 100 farfalla.

Domani ultima giornata di campionati con Pilato e Bottazzo impegnate nella finale dei 50 rana, mentre non ci sarà Curtis nei 50 stile. La 4×100 misti uomini andrà a caccia di medaglie.

Simona Quadarella (CC Aniene) protagonista assoluta della spedizione italiana a Singapore. Dopo l’argento nei 1500, con record europeo, arriva un quarto posto negli 800, ma con un altro record europeo fatto cadere. 8’12″81 il tempo della romana, che non può nulla di fronte alle tre super potenze Katie Ledecky, oro in 8’05″62, Lani Pallister, argento in 8’05″98, e Summer McIntosh, bronzo in 8’07″29, e termina a cinque secondi dalle medaglie. Resta memorabile la gara di Quadarella, che abbassa di due secondi il tempo nuotato ai Giochi Olimpici di Parigi e di cinque secondi il crono con cui fu oro mondiale a Doha un anno fa. “Non mi sarei mai aspettata tutto questo. Ora ho una consapevolezza diversa. Sono tranquilla dal punto di vista mentale e fisicamente sto bene. Sapevo che per il podio sarebbe stata dura, ma non pensavo così tanto. Avevo in testa il record Europeo e sono riuscita a farlo”, sottolinea, a Rai Sport, la 26enne laziale.

Italia quarta nella staffetta 4×100 mista stile libero. Manuel Frigo (Fiamme Oro), Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle – Nuoto/Fondazione Bentegodi), Sara Curtis (Esercito – CS Roero) ed Emma Virginia Menicucci (CS Esercito – CC Aniene) nuotano il primato italiano di 3’21″48 e mancano la medaglia di bronzo per soli 13 centesimi. La Francia, trascinata da un Grousset fresco di oro nei 100 farfalla, è terza dietro agli Atleti Neutrali (3’19″68) e agli Stati Uniti, oro con il record del mondo di 3’18″48.

Leonardo Deplano (Esseci Nuoto – Aniene) a un soffio dal bronzo nei 50 stile libero. 21″52 il tempo del toscano, che vede a sei centesimi di distanza il terzo posto dello statunitense Jack Alexy (21″46). Domina l’australiano Cameron McEvoy (21″14) davanti al britannico Benjamin Proud (21″26). “Il quarto posto brucia un po’. Il mio grande obiettivo era andare sul podio e oggi ci siamo andati vicini. Il potenziale c’è”, ammette Deplano a Sky Sport.

Niente da fare per Thomas Ceccon (Fiamme Oro) nei 100 farfalla. Dopo il record italiano stampato in semifinale, il 24enne veneto non riesce a ripetersi e chiude ottavo in 51″12, dopo una prima vasca da protagonista. Abbattono il muro dei 50″ Maxime Grousset e Noe Ponti. Il francese (49″62) precede lo svizzero (49″83). Bronzo al canadese Ilya Kharun (50″07). “Ho fatto una prima vasca molto veloce che è quello che mi interessava. Poi sono sceso nel ritorno, ma quello che mi interessava era nuotare. Vorrei provare a fare la quarta medaglia domani in staffetta. Domani tireremo fuori tutto quello che abbiamo”, le parole, a Rai Sport, di Ceccon, che domani andrà a caccia della quarta medaglia della manifestazione nella 4×100 mista.

Silvia Di Pietro (CS Carabinieri – CC Aniene) è settima nella finale dei 50 farfalla. La 32enne romana tocca in 25″64 e termina a due decimi dal bronzo della belga Roos Vanotterdijk (25″43). Oro alla statunitense Gretchen Walsh in 24″83 davanti all’australiana Perkins in 25″31.

Benedetta Pilato (CC Aniene) e Anita Bottazzo (Fiamme Gialle – Imolanuoto) in finale nei 50 rana. Terzo tempo combinato per la 20enne pugliese (30″20) e settimo per la 21enne veneta (30″31). Miglior crono per la lituana Ruta Meilutyte (29″54). “Prima della gara ho avuto qualche incertezza. Non ho vissuto bene questa semifinale però sono contenta di aver vinto la semifinale e di essere andata in finale”, rivela, a Rai Sport, Pilato.

Sfortunata Sara Curtis nei 50 stile libero. La 18enne piemontese nuota in 24″48 e resta fuori dalle migliori otto per soli tre centesimi facendo segnare il nono tempo combinato. In finale con il primo crono la polacca Katarzyna Wasick in 24″19. “Sono un po’ amareggiata perché per tre centesimi non sono riuscita ad entrare in finale. Ho fatto qualche errore ma con tanto allenamento riuscirò ad entrare in finale”, le parole di Curtis a Rai Sport.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).