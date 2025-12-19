Nuggets e Knicks vincono ancora, Doncic trascina i Lakers: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Non conosce pausa la marcia di Denver Nuggets e dei New York Knicks, che blindano le rispettive seconde posizioni nella Western e nella Eastern Conference della Nba salendo entrambe a quota sei vittorie di fila. I Nuggets partono male subendo l’intraprendenza degli Orlando Magic, ma con un super Nikola Jokic, autore di un’altra grande partita con 23 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, sistemano le cose già nel secondo quarto con un parziale di 43-22.

A quel punto, grazie anche ai 32 punti di Jamal Murray, è sufficiente gestire la voglia di rimonta dei Magic, a cui non bastano la super tripla doppia di Paolo Banchero (26 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) e i 26 punti di Wendell Carter Jr: termina 126-115. Più complicato il compito dei Knicks che, alla prima in campionato dopo la vittoria in Nba Cup, si impongono per 114-113 sul campo degli Indiana Pacers.

I padroni di casa sognano il colpaccio con i 31 punti di Andrew Nembhard e i 26 di Pascal Siakam, ma il solito Jalen Brunson (25 punti), autore della tripla decisiva, supportato da Mikal Bridges (22) e dall’ottimo Jordan Clarkson (18) e da Tyler Kolek (16 punti e 11 assist), permette ai Knicks di spuntarla proprio nel finale.

Per vincere serve il quarto quarto anche ai Los Angeles Lakers, che colgono il secondo successo di fila battendo a domicilio gli Utah Jazz per 143-135. A prendersi la scena è Luka Doncic, che nonostante qualche errore dall’arco (4/12) firma una prestazione da 45 punti, 11 rimbalzi e 14 assist, risultando di gran lunga il migliore in campo. LeBron James ne aggiunge 28, con 7 rimbalzi e 10 assist, mentre alla squadra di casa, che prima dell’ultimo parziale era avanti 106-102, non bastano i 34 punti di Keyonte George.

Seconda sconfitta consecutiva ai supplementari per gli Houston Rockets, che dominano il primo tempo contro i New Orleans Pelicans ma crollano nel secondo, completando la frittata con un quarto quarto da 36-20: non bastano i 32 punti di Kevin Durant, i Pelicans rimontano con Saddiq Bey (29 punti e 9 rimbalzi) e Trey Murphy (27 punti) trovando il pareggio per poi allungare nell’extra time fino al 133-128 finale.

Vincono ai supplementari anche i Dallas Mavericks (116-114 contro la capolista a Est, i Detroit Pistons) e i Portland Trail Blazers (134-133 contro i Sacramento Kings).

Nelle altre partite della notte italiana, tornano a vincere gli Oklahoma City Thunder (122-101 in casa contro i Los Angeles Clippers), così come i Miami Heat, che interrompono una striscia di cinque ko consecutivi imponendosi per 106-95 sul campo dei Brooklyn Nets.

