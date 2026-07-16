La F1 fa tappa a Spa, Antonelli: “Penso a fare risultato”. Leclerc: “Sono fiducioso”

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – La Formula 1 è pronta a tornare in pista per il penultimo appuntamento prima della sosta estiva, il Gran Premio del Belgio.

Andrea Kimi Antonelli, dopo il ritiro di Silverstone, ha bisogno di riscattarsi per rispedire al mittente l’assalto alla sua leadership Mondiale. “A Silverstone abbiamo avuto un weekend molto forte, il passo era buono. Io devo solo pensare a portare a casa il risultato e trarre il massimo da ciò che è in mio controllo, il resto non dipende da me. È frustrante non portare a casa punti, penso di aver avuto abbastanza episodi sfortunati”, spiega il pilota della Mercedes, che non vince dallo scorso 7 giugno nel Gran Premio di Monaco.

“La nostra macchina è stata veloce in ogni gara, ci aspettiamo di essere in alto anche qui. Ma anche la Ferrari è forte, soprattutto nelle qualifiche dove riesce a trovare qualcosa in più. Non bisogna sottovalutare neanche Red Bull e McLaren”, dichiara Antonelli, che si mostra fiducioso in vista di Spa.

Il primo rivale dell’italiano è sempre il suo compagno di squadra George Russell, che ora si trova a soli 25 punti di distanza in classifica. “È fantastico che il divario in campionato si sia ridotto, ma in realtà l’obiettivo è cercare di ottenere il miglior risultato e la migliore prestazione possibile. È ancora una sfida riuscire a padroneggiare queste nuove power unit, ma sento di essere a buon punto. Spa è una pista su cui mi diverto a guidare, ho dei bei ricordi legati agli anni passati, quindi non vedo l’ora”, è il pensiero del britannico.

La Ferrari si affiderà ad un ritrovato Charles Leclerc, reduce dallo splendido trionfo di Silverstone. “E’ una bella sensazione arrivare qui dopo la vittoria di Silverstone. È bello vedere che il lavoro paga, ma ora dobbiamo continuare così anche su piste diverse. Spero di arrivare fino all’ultima gara lottando con Kimi. Sono fiducioso, ma non sto pensando al campionato. Se non dovesse vincere la Ferrari, sarebbe bello che vincesse Kimi”, sottolinea il monegasco, che però non si sente il favorito a Spa: “La mia posizione è la stessa che avevo prima di Silverstone. Lì abbiamo avuto anche fortuna, qui penso che la Mercedes sia ancora favorita”, precisa Leclerc.“E’ una pista molto speciale per me. Qui ho sempre provato un’emozione speciale per due motivi. Per la mia prima vittoria, e perché qui ho perso un mio amico Antoine Hubert, lui è sempre nella mia mente”, il ricordo del pilota della Ferrari.

Dall’altra parte del box Lewis Hamilton vuole continuare la sua serie positiva, confermandosi come unico pilota sempre a punti in questo 2026. “Questo potrebbe essere un weekend più difficile, ma sono orgoglioso di vedere la squadra che continua a spingere. Stiamo trovando dei piccoli miglioramenti in ogni weekend”, dichiara il sette volte campione del mondo, che vorrebbe evitare di chiudere le gare dietro la safety car: “Sarei favorevole ad una maggiore flessibilità della direzione gara, farla rientrare prima darebbe più spettacolo ai tifosi. È sempre deludente vedere una gara concludersi dietro alla safety car”, evidenzia Hamilton.

Max Verstappen, alle prese con le difficoltà della sua Red Bull, allontana le voci che lo vorrebbero in un altro team nel 2027: “Futuro? Non ho nulla da dire, se ci fosse qualche novità la comunicherei in prima persona. Non so come andremo su questa pista. Bisogna sistemare i problemi che abbiamo sulla vettura. A volte c’è un po’ di delusione, ma bisogna resettare come ho fatto dopo Silverstone”.

Anche le McLaren di Lando Norris (10 posizioni di penalità al via per cambio delle componenti) e Oscar Piastri sono costrette ad inseguire e puntano quantomeno a tornare sul podio. Venerdì la parola passerà alla pista: alle 13:30 la prima sessione di prove libere, mentre alle 17 le FP2.

-Foto IPA Agency-

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