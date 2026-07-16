CHALON-SUR-SAONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier domina un’altra volata del Tour de France 2026, la terza, e vince anche la dodicesima tappa, la Circuit de Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône di 179,1 km.

Il corridore della Soudal Quick-Step evita la maxi-caduta a pochi metri dal traguardo e brucia nuovamente tutti i suoi rivali, salendo a quota sei vittorie personali nella Grande Boucle. Alle spalle del belga trova un altro ottimo piazzamento l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), terzo posto per il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

Tadej Pogacar (UAE Emirates), come ampiamente prevedibile, difende la maglia gialla. Anche oggi annullati i tentativi di fuga: prima un gruppetto composto da Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama) e Matteo Vercher (Tota Energies), poi altri quindi corridori, tra i quali Filippo Ganna (Netcompany INEOS).

Domani andrà in scena la tredicesima tappa, la Dole – Belfort di 205,8 km.

LE DICHIARAZIONI

Tim Merlier: “Il fatto di avere mio figlio qui è stata una motivazione in più per vincere questa tappa. Provo sempre a vincere anche per la mia famiglia, è speciale averli qui oggi. Non è facile vincere al Tour e il fatto che oggi sia capitato davanti a loro è davvero incredibile. Ho avuto qualche problema con la mia radio che era rotta e non sapevo cosa mi dicesse Stuyven, ma alla fine è andato tutto bene. È stata una bella giornata”.

Tadej Pogacar: “E’ stata una giornata tranquilla, è andato tutto bene. Ho visto che nel finale sono caduti tanti corridori, mi dispiace. Spero che stiano tutti bene. La tappa di domani è molto strana, dobbiamo vedere come si sviluppa. Quelle di sabato e domenica dovrebbero essere migliori. Conosco bene queste strade e non vedo l’ora di correrci”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) 3h58’53”

2. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) s.t.

4. Biniam Girmay ERI s.t.

5. Milan Fretin BEL s.t.

6. Antony Turgis FRA s.t.

7. Max Kanter GER s.t.

8. Clement Russo FRA s.t.

9. Mads Pedersen DEN s.t.

10. Huub Artz NED s.t.

-Foto IPA Agency-

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