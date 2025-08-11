Nona vittima di West Nile nel Lazio, muore un ottantacinquenne a Latina

ROMA (ITALPRESS) – Un uomo di 85 anni di Cori in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente, con patologie concomitanti, era stato ricoverato il 2 agosto scorso in condizioni già critiche. Si tratta del nono decesso per il virus West Nile nel Lazio.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]