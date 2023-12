NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Undici gare nella notte Nba, un solo italiano in campo, l’altro a riposo. I Jazz di Simone Fontecchio battono in casa i Brooklyn Nets 125-108, ma questa volta l’azzurro, schierato nel quintetto iniziale, non incide in termini di punti: ne mette a referto 2 e aggiunge anche 4 rimbalzi e 3 assist. La differenza la fanno i 27 punti a testa di Horton-Tucker e Sexton, ma anche le doppie doppie di Markkanen (20 punti e 10 rimbalzi) e Kessler (14 punti e altrettanti rimbalzi), mentre ai Nets non bastano i 32 di Thomas e i 17 (con 11 assist) di Dinwiddie. Resta a riposo, invece, Danilo Gallinari che non partecipa al ko dei Washington Wizards sconfitti dai Kings per 143-131. Sacramento fa suo il match mandando tutto il quintetto iniziale in doppia cifra con Fox che mette a referto 30 punti e Sabonis che fa registrare al suo attivo una tripla doppia da 28 punti, 13 rimbalzi e 12 assist.

Le gare più attese della notte erano altre. I campioni in carica di Denver battono in casa i Mavericks 130-104, nonostante la prestazione non esaltante di Nikola Jokic che, comunque, mette a referto 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

I più prolifici in termini di punti sono Murray e Gordon, rispettivamente con 22 e 21, mentre dalla panchina ne arrivano 20 da Jackson. Nessun, però, come Luka Doncic che vince la sfida nella sfida con Jokic, ma non riesce a evitare il ko di Dallas nonostante i 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Vincono i Knicks che battono i Lakers a Los Angeles, imponendosi 114-109 con i 29 punti di Brunson e la doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi di Randle. I gialloviola perdono nonostante la doppia doppia da 32 punti e 14 rimbalzi di Davis e la tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist di LeBron James.

Nelle altre gare della notte vittorie per Cavaliers (135-130 sui Rockets con 37 punti per Mitchell), Clippers (151-127 sui Pacers con 35 punti e 9 assist per Harden), Bulls (108-104 sui Sixers, ko nonostante i 40 punti e 14 rimbalzi di Embiid), Hawks (130-124 sui Pistons con 31 punti e 15 assist per Young, mentre dall’altra parte Cunningham ne fa 43), Timberwolves (112-108 sugli Heat con 32 punti per Edwards), Raptors (114-99 sugli Hornets con 27 punti per Siakam) e Thunder (116-97 sui Grizzlies con 30 punti per Gilgeous-Alexander).

– foto Image –

(ITALPRESS).

