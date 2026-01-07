Noel vince lo slalom notturno di Madonna di Campiglio, Sala 19°

MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) – Clement Noel vince lo slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il francese conquista la prima vittoria in stagione con il tempo di 1’43″05, precedendo il finlandese Eduard Hallberg (+0″12) e l’altro francese Paco Rassat (+0″37). Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, 19° a 2″54 dalla testa, mentre Matteo Canins Chiude 21° (+3″64). I due azzurri recuperano cinque posizioni ciascuno, dopo l’uscita prima del traguardo di ben nove atleti nella seconda manche.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Clement Noel (Fra) in 1’43″05
2. Eduard Hallberg (Fin) 0″12
3. Paco Rassat (Fra) 0″37
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 0″40
5. Eirik Hystad Solberg (Nor) 0″47
6. Armand Marchant (Bel) 0″48
6. Timon Haugan (Nor) 0″48
8. Atle Lie McGrath (Nor) 0″50
9. Steven Amiez (Fra) 0″54
10. Tanguy Nef (Sui) 0″59
19. Tommaso Sala (Ita) 2″54
21° Matteo Canins (Ita) 3″64
LA CLASSIFICA GENERALE
1. Marco Odermatt (Sui) 855 punti
2. Marco Schwarz (Aut) 451
3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 408
4. Loic Meillard (Sui) 404
5. Timon Haugan (Nor) 400
6. Atle Lie McGrath (Nor) 374
7. Henrik Kristoffersen (Nor) 351
8. Franjo Von Allmen (Sui) 319
9. Stefan Brennsteiner (Aut) 305
10. Alex Vinatzer (Ita) 295
13. Dominik Paris (Ita) 265
20. Giovanni Franzoni (Ita) 174
25. Florian Schieder (Ita) 134
31. Mattia Casse (Ita) 114
53. Christof Innerhofer (Ita) 74
53. Guglielmo Bosca (Ita) 74
56. Tommaso Sala (Ita) 71
87. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 29
88. Tobias Kastlunger (Ita) 28
91. Filippo Della Vite (Ita) 26
100. Giovanni Borsotti (Ita) 20
103. Luca De Aliprandini (Ita) 19
114. Matteo Canins (ita) 10
116. Nicolò Molteni (Ita) 8
133. Max Perathoner (Ita) 2
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).