WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La National Italian American Foundation piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, deceduto lunedì all’età di 88 anni. Nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires, in Argentina, Papa Francesco era figlio di immigrati italiani che lasciarono il Piemonte per costruirsi una nuova vita in Sud America. Suo padre, Mario José Bergoglio, e sua madre, Regina María Sívori, fecero parte della grande ondata di immigrazione italiana in Argentina all’inizio del XX secolo, portando con sé il patrimonio culturale e i valori che avrebbero poi influenzato il futuro pontefice”, si legge in una nota della NIAF nel giorno della morte di Papa Francesco.

“Papa Francesco mantenne un forte legame con le sue radici italiane per tutta la sua vita e il suo pontificato, parlando fluentemente l’italiano e facendo spesso riferimento alla profonda influenza del patrimonio culturale della sua famiglia sulla sua formazione – si legge ancora -. Come primo papa proveniente dalle Americhe e figlio di immigrati italiani, incarnava la portata globale e l’impatto duraturo della diaspora italiana. La National Italian American Foundation esprime le sue più sentite condoglianze ai cattolici di tutto il mondo e a tutti coloro che sono stati toccati dal messaggio di compassione e speranza di Papa Francesco”.

