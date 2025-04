ROMA (ITALPRESS) – Dopo pochi minuti dell’annuncio del Vaticano la notizia della morte di Papa Francesco ha fatto il giro del mondo. “Il papa semplice, venuto dalla fine del mondo che ha rotto gli schemi e ha aperto la Chiesa come mai prima”, titola il quotidiano argentino La Nation. “Il pontefice venerato da milioni di cattolici in tutto il mondo e il cui fascino popolare è giunto ben oltre la sua congregazione mondiale”, lo definisce The Guardian. “Una superstar mondiale”, che ha richiamato “folle immense nei suoi numerosi viaggi all’estero, promuovendo instancabilmente il dialogo interreligioso e la pace, schierandosi dalla parte degli emarginati, come i migranti”, ricordano i media filippini.

Anche il sito d’informazione arabo Al Jazeera apre con la notizia della morte di Papa Francesco e le dichiarazioni del Vaticano che annunciano la scomparsa del Pontefice. E riporta un video con la sua ultima apparizione in pubblico, nella giornata di Pasqua. E’ morto “Il Papa degli emarginati”, scrive il New York Times. Mentre per la Cnn Francesco fu “il Papa ‘outsider’ che incontrò una forte resistenza alle sue riforme”. Anche Le Monde ricorda la sua ultima Pasqua e le sue ultime parole, mentre la Pravda lo definisce il Papa della modestia, e l’australiano Daily Telegraph parla di Francesco con le parole dell’arcivescovo di Sidney Anthony Fisher: “Un uomo che infondeva coraggio”. “Papa Francesco ha trascorso la sua vita al servizio dei poveri e sfidando l’ortodossia della Chiesa cattolica”, ricorda il canadese The Globe and Mail.

Il cordoglio è giunto dai leader di tutti i paesi. A cominciare dal segretario di Stato Usa, J.D. Vance, l’ultimo a vederlo in ordine di tempo, in occasione della sua visita a Roma. “Sono stato felice di vederlo ieri. Ma lo ricorderò sempre per l’omelia che ha tenuto nei primissimi giorni del Covid. E’ stato davvero molto bello”, ha scritto Vance su X. “Riposa in pace, Papa Francesco” è il messaggio pubblicato sui social dalla Casa Bianca, insieme alle immagini dell’incontro nel 2017 con il presidente Donald Trump e la First Lady Melania.

“L’Ufficio del presidente piange la scomparsa di Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, che nel 2013 è diventato il primo argentino a guidare la Chiesa cattolica e a guidarla con dedizione e amore dal Vaticano”, si legge in un comunicato diramato dalla presidenza argentina. “Francesco sarà ricordato per il suo instancabile impegno a favore dei più deboli della società, per la giustizia e la riconciliazione. L’umiltà e la fede nella misericordia di Dio lo hanno guidato in questo”, afferma il cancelliere tedesco designato, Friedrich Merz.

“Sapeva dare speranza, alleviare la sofferenza con la preghiera e promuovere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Siamo addolorati insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno guardato a Papa Francesco per un sostegno spirituale. Eterna memoria!”, sono le parole di Volodymyr Zelensky. In una lettera al Camerlengo, Kevin Farrell, il presidente russo Vladimir Putin definisce invece il pontefice “grande difensore della giustizia e dell’umanità”. Re Carlo e la regina Camilla si definiscono “profondamente addolorati”. Mentre il primo ministro britannico Keir Starmer commenta la scomparsa di Papa Francesco elogiando la guida della Chiesa cattolica da parte del Papa e definendola “coraggiosa” e mossa da “una posizione di profonda umiltà”.

Il primo ministro francese Francois Bayrou lo ricorda come un uomo “che non aveva paura di nulla”. Mentre il presidente Emmanuel Macron parla di un Papa “al fianco dei più vulnerabili, dei più fragili con grande umiltà”. L’Unione Africana ha reso omaggio a Papa Francesco salutandolo come un “incrollabile sostenitore della pace” che ha profuso un “impegno coraggioso” nel continente. Il presidente egiziano Al-Sisi ha sottolineato che Papa Francesco lascia un’eredità umana e spirituale di inestimabile valore, impressa per sempre nella coscienza universale.

La Spagna ha proclamato tre giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. Ad annunciarlo il ministro della Giustizia, Felix Bolanos. “Siamo molto rattristati dalla morte di un brav’uomo e di un grande Papa”, ha dichiarato Bolanos. “Sono stato molto ispirato dal suo impegno per uno sviluppo inclusivo e a tutto tondo. Il suo affetto per il popolo indiano sarà sempre apprezzato. Possa la sua anima trovare la pace eterna nell’abbraccio di Dio”, ha scritto il primo ministro Narendra Modi su X.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).