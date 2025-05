La NIAF annuncia un premio speciale a John Elkann per il Gala del 50° anniversario

WASHINGTON (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) annuncia che John Elkann, Amministratore Delegato di Exor, Presidente di Ferrari e presidente di Stellantis riceverà un premio speciale al Gala del 50° anniversario della NIAF il 18 ottobre 2025, al Washington Hilton Hotel. Elkann si unisce al maestro tenore di fama mondiale Andrea Bocelli, che era stato precedentemente annunciato come destinatario del premio alla carriera della NIAF.

“Siamo lieti di riconoscere lo straordinario contributo di John Elkann al business globale e il suo ruolo nella promozione dell’eccellenza italiana nel mondo”, ha affermato il presidente della NIAF Robert Allegrini. “Come nipote di Gianni Agnelli e custode di una delle eredità imprenditoriali più iconiche d’Italia, John rappresenta lo spirito innovativo e l’eccellenza che definisce l’imprenditorialità italiana nel palcoscenico del mondo”.

Il gala, che segna il ritorno della NIAF allo storico Washington Hilton, metterà in mostra il Lazio come Regione d’onore, con la cultura e le tradizioni distintive di Roma. Sono stati invitati il presidente Usa Donald Trump e il premier italiano Giorgia Meloni a sottolineare l’importanza del gala nel rafforzare la cooperazione e le relazioni tra Stati Uniti e Italia.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio da un’istituzione così prestigiosa. Per mezzo secolo, la NIAF ha rappresentato il forte legame di due Paesi a me cari: l’Italia e gli Stati Uniti – ha affermato Elkann – Exor e le altre aziende sono impegnate nelle nostre attività con le persone che lavorano in queste importanti nazioni, mentre continuiamo a investire nel loro futuro”.

La serata inizierà con un cocktail di benvenuto, seguito da una cena regionale con specialità laziali abbinate a vini italiani pregiati. Durante la celebrazione ci saranno spettacoli speciali e aste. In precedenza, la NIAF ospiterà il NIAF Forum, con lezioni e dibattiti che esploreranno la cultura italiana e e il patrimonio italoamericano. Nel corso del Forum ci sarà la proiezioni dei cinque film finalisti del NIAF/De Laurentiis Film Prize e il vincitore sarà annunciato durante la cena di gala. Una parte del ricavato andrà a sostenere i programmi educativi e culturali della NIAF, garantendo l’l’impatto continuo della fondazione sulle generazioni future.

– foto ufficio stampa NIAF –

(ITALPRESS).